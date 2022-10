4 min

Nach über 30 Jahren: Tierarztpraxis in Rechtenbach schließt

Ab November gibt es in der Gemeinde Hüttenberg eine Tierarztpraxis weniger. Die Praxis Gold&Körner schließt. Was sind die Gründe und was bedeutet die Schließung für Tierhalter?

Von Jenny Berns Redakteurin Wetzlar