Nächster Schritt für den Handkäs'

Hüttenberg. In ihrer Corona-Sitzung vor der Sommerpause haben die Hüttenberger Gemeindevertreter unter anderem die Bestellung von zwei Feuerwehrfahrzeugen auf den Weg gebracht und auch der nächste Schritt für den Neubau der Fabrik der Käserei Birkenstock ist gemacht.

"Hüttenberger Handkäs' muss auch weiter aus Hüttenberg kommen", fasste es Klaus Heinrich Weber (Grüne) zusammen, bevor die Gemeindevertreter einstimmig für den nächsten Schritt hin zu einer Umsiedlung der Käserei H. Birkenstock östlich der Weserstraße stimmten. Dies sei die Einleitung des zweiten Verfahrenschrittes, sodass man voraussichtlich im September über die Satzung abstimmen könnte, erklärte Bürgermeister Christof Heller (CDU).

Zahlenwerk schließt mit 160 000 Euro Überschuss ab

Es sei wichtig, dass man keine Zeit verschwende und es weitergehen könne. Natürlich würden für den Eingriff in die Natur - das Gebiet von 3,3 Hektar, das Gewerbegebiet werden soll, ist derzeit noch landwirtschaftliche Fläche - entsprechende Ausgleichsmaßnahmen ergriffen, betonte Heller. "Ich befürworte das ganz klar", sagte Hans Kleinschmidt (FWG), der außerdem darauf hinwies, er wolle auf dem Laufenden gehalten werden, was dieses Thema angehe. Bürgermeister Heller verwies darauf, dass in der Folge ohnehin ein Satzungsbeschluss nötig sei und die Angelegenheit damit wieder in die Gemeindevertretung komme.

Bis auf eine Enthaltung stimmten die Gemeindevertreter außerdem für den nun vorliegenden geprüften Jahresabschluss aus dem Jahr 2013. "Ein brandaktuelles Werk", sagte Heller scherzhaft. Mit knapp 160 000 Euro Überschuss schließt das Zahlenwerk. Dieses Plus resultiere vor allem aus den außerordentlichen Erträgen, erklärte Heller, allerdings dürften diese aber nicht im Haushaltsplan berücksichtigt werden. Auch der Jahresabschluss für das Jahr 2019 sei bereits erstellt. "Wir sind up to date", sagte Heller.

Prüfung der Jahresabschlüsse dauert seine Zeit

Anders sieht es aber bei der Kommunalaufsicht aus, die für die Prüfung zuständig ist: Laut Vorlage fehlt derzeit noch der Prüfbericht zum Abschluss von 2014. 2015 und 2016 sollen Ende 2020 auf den Prüfstand und für die Abschlüsse aus 2017 und 2018 gebe es noch gar keine Prüfungstermine. Bereits bestellt, aber jetzt auch formell ordentlich beschlossen, sind die beiden Feuerwehrfahrzeuge für die Ortsteilwehren Rechtenbach und Volpertshausen/Weidenhausen.

"Wir müssen das heute nur noch bestätigen", erklärte Dierk Rink (Grüne) für den Haupt- und Finanzausschuss. Der hatte als Notausschuss bereits im Umlaufverfahren für die Bestellung der beiden Fahrzeuge gestimmt. Eile war laut Bürgermeister geboten, weil sonst wichtige Fristen abgelaufen wären.