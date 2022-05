Naturschutzjugend pflanzt Wildkirschen bei Reiskirchen

Die jungen Naturschützer haben 50 Bäume auf einer Windbruchfläche in die Erde gebracht. Foto: Tania Bloch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG-REISKIRCHEN - Auf einer Windbruchfläche zwischen Reiskirchen und Nauborn haben Kinder der Naturschutzjugend (Naju) Hüttenberg gemeinsam mit der Kindergruppe der Vogel- und Naturschutzgruppe Reiskirchen eine Baumpflanzaktion durchgeführt. In stark bewachsener Hanglage haben die jungen Naturschützer 50 Wildkirschen in die Erde bringen können. Die Bäume sind nach Angaben der Naju wertvolle Pflanzen für viele Insekten, Wildtiere und vor allem Vögel, die im Spätsommer gerne von den Früchten kosten. Auch für Menschen sei die fast schwarze Frucht essbar, allerdings sei sie nicht so groß und süß wie die Früchte der Kulturformen, die aus der wilden Kirsche gezüchtet worden sei. Foto: Tania Bloch