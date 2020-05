Netzwerkstörung: Gemeinde Hüttenberg nicht erreichbar

Eine Netzwerkstörung hat die Telefonverbindung zur Gemeinde Hüttenberg in Rechtenbach gekappt. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG - Wegen einer Netzwerkstörung ist das Rathaus der Gemeinde Hüttenberg im Ortsteil Rechtenbach derzeit weder per Telefon noch per E-Mail erreichbar. Das teilte die Gemeinde am Mittwochnachmittag auf ihrer Webseite mit. Demnach liege eine regionale Großstörung vor und die Telekom versuche, den Schaden so schnell wie möglich zu beheben. Laut Gemeinde könne es nach Angaben der Telekom bis Donnerstag dauern, die Störung zu beheben.

Weitere Informationen folgen.