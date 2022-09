Neue Seniorenbeauftragte für Hüttenberg

Steffi Güthoff ist die neue Seniorenbeauftragte. Foto: Gemeinde Hüttenberg

HÜTTENBERG - Hüttenberg (red). Die Gemeinde Hüttenberg hat ab sofort wieder eine Seniorenbeauftragte. Steffi Güthoff hat Anfang September ihre Tätigkeit aufgenommen. Zu dieser gehört die Beratung in allen Fragen rund um das Älterwerden.

Güthoff lebt in Reiskirchen und hat seit 20 Jahren Erfahrungen als Krankenschwester sowie in der Pflege. Lange Jahre war sie als externe Gutachterin im medizinischen Dienst tätig. Im Rathaus der Gemeinde wird sie nun als Ansprechpartnerin für Anliegen rund um Hilfsmittel und Hilfsangebote wie Tagespflege, Kurzzeitpflege, stationäre Pflege zur Verfügung stehen. Außerdem berät sie Menschen, wenn es darum geht, Anträge für Pflegegraden zu stellen. Auch in allen Fragen, die sich rund um das Lebensende von Angehörigen stellen, wird sie beraten. Ihr zweiter Schwerpunkt werden kulturelle, soziale und gesellschaftliche Angebote für aktive Senioren sein.

"Wir sind froh, dass wir ab sofort wieder eine kompetente Beratung und vielfältige Angebote für Senioren anbieten können", sagte Bürgermeister Christof Heller (parteilos) bei der Begrüßung der neuen Mitarbeiterin im Rathaus.

Die Sprechzeiten im Seniorenbüro Hüttenberg sind Montag, Mittwoch und Donnerstag von 9 Uhr bis 12 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung. Bürge erreichen Steffi Güthoff barrierefrei im Rathaus der Gemeinde Hüttenberg in Rechtenbach und per Telefon unter 06441-700625 sowie per E-Mail an seniorenbuero@huettenberg.de.