Neuer Versuch: Familientag auf dem Naturerlebnishof der Teipens in Vollnkirchen

Corona hat den Start der Familientage auf dem Naturerlebnishof von Familie Teipen verzögert: Der erste, der dann jeden Monat stattfinden soll, ist jetzt für den 6. Juni geplant. Foto: Familie Teipen

Hüttenberg-Vollnkirchen. Anfang März hat diese Zeitung über die Pläne von Familie Teipen berichtet, einen Naturerlebnishof im Hüttenberger Ortsteil Vollnkirchen aufzubauen. Mit einem Erlebnistag für die ganze Familie wollte die siebenköpfige Familie um Mutter Sarah und Vater Helmut am 4. April starten, doch dann kam Corona und die Pläne lagen erstmal auf Eis.

"Nachdem mit den Lockerungen der Weg auch für außerschulische Bildungsangebote frei gemacht wurde, möchten wir den Start noch einmal versuchen", berichtet Sarah Teipen. Am Samstag, 6. Juni, will die Familie ab 15 Uhr anderen Familien zeigen, wie Wollverarbeitung funktioniert. "Wie komme ich von der Schafwolle zum Pullover?", könnte das Motto dieses Tages heißen.

Vier Stationen vom Waschen der Wolle über das sogenannte Kardieren - sprich Kämmen, das Spinnen hin zum Filzen werden aufgebaut.

Geschehen soll das alles auf dem Hof der Teipens in Vollnkirchen. Die nötigen Abstandsregeln werden dabei auch beachtet, so sind die Stationen laut Sarah Teipen in ausreichendem Abstand und klar umgrenzt aufgebaut. Da sich das Angebot ja ohnehin an Familien richtet, können diese die einzelnen Stationen durchlaufen. Bei Bedarf und entsprechend vielen Anmeldungen würden die Stationen doppelt aufgebaut werden, erklärt Sarah Teipen. "Die meisten Materialien werden bei einem Wechsel ausgetauscht, die verbleibenden desinfiziert". Das Tragen eines Mundschutzes für Kinder und Erwachsene über sechs Jahren wird für die Ankunft und den Stationswechsel angedacht. Entsprechenden Mundschutz haben die Teipens im Bedarfsfall vor Ort.

Angesichts der Abstandsregel ist das Platzangebot begrenzt und eine telefonische Anmeldung unter 0 64 47-8 85 69 58 oder per Mail an naturerlebnishof@posteo.de ist notwendig. Der Teilnehmerbeitrag pro Familie beträgt 30 Euro.