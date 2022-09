Neustart für Atelierkirche in Volpertshausen

Freuen sich über das Ergebnis der Arbeiten rund um die Atelierkirche (v.l.): Winfried Schmidt, Gabi Herlitz, Volker List und Mercedes Bindhardt. Foto: Jenny Berns

HÜTTENBERG-VOLPERTSHAUSEN - Die kleine Kirche im Hüttenberger Ortsteil Volperthausen ist nicht nur schön anzuschauen. Das vermutlich älteste erhaltene Gebäude der Gemeinde hat auch eine wechselvolle Geschichte.

Stand in den 1970er-Jahren der Abriss zur Debatte, entschloss sich die Gemeinde 2012, dem Gebäude eine neue Funktion als Atelierkirche zu geben. 2019 ging das Leuchtturmprojekt erstmals an den Start. Doch dann kam Corona, über 50 Veranstaltungen mussten abgesagt werden.

Fotos Freuen sich über das Ergebnis der Arbeiten rund um die Atelierkirche (v.l.): Winfried Schmidt, Gabi Herlitz, Volker List und Mercedes Bindhardt. Foto: Jenny Berns Das Funktionsgebäude ist fertig: Mit Küche, Toiletten und Lagerraum ausgestattet ist es eine räumliche Ergänzung für Veranstaltungen. Foto: Jenny Berns Schön geworden: Der Innenraum der Alten Kirche dient jetzt als Ort für Veranstaltungen und Kunstprojekte. Foto: Jenny Berns Vorgeschmack auf den geplanten Workshop: Bilder von Gabi Herlitz sind bereits jetzt im Innenraum der Kirche zu sehen. Foto: Jenny Berns Im Zuge der Sanierung wurden auch spätgotischen Malereien freigelegt und restauriert. Foto: Jenny Berns Wo einst die Orgelempore war, ist in der Alten Kirche eine kleine Lounge für Künstler und Besucher entstanden. Foto: Jenny Berns Mit einer schicken Küche ist das Funktionsgebäude, das zur Atelierkirche gehört, ausgestattet. Finanziert hat sie der Freundeskreis Alte Kirche Volpertshausen aus Eigenmitteln. Foto: Jenny Berns 7

Jetzt planen Gemeinde und der Verein "Freundeskreis Alte Kirche Volpertshausen" den Neustart. Los geht es am Sonntag mit einem Angebot zum "Tag des offenen Denkmals". Weiter geht es dann Ende September mit einem Kunstworkshop. Ab 2023 soll eine Serie unterschiedlicher Veranstaltungen und Projekte angeboten werden.

Aktuell in der Planungs- und Findungsphase

Aktuell sei man in der Planungs- und Findungsphase, erklärt Winfried Schmidt, Vorsitzender des Freundeskreises Alte Kirche Volpertshausen. "Der Verein hat sich in der Zeit der Lockdowns verändert, teilweise sind uns Leute weggebrochen, aber auch neue hinzugekommen." Stefanie Gold, die das Projekt Atelierkirche vonseiten der Gemeinde Hüttenberg federführend betreut, erläutert: "Es wird viele kleine Teams geben, die einzelne, unterschiedliche Veranstaltungen anbieten." Zu den Teams gehören auch Malerin Gabi Herlitz und der Autor Volker List. Sie werden den demnächst anstehenden Workshop leiten und haben weitere Ideen für Projekte.

Neue Konzepte für die Atelierkirche (v.l.): Regionalmanagerin Mercedes Bindhardt lässt sich erläutern, was Stefanie Gold, Autor Volker List, Vereinsvorsitzender Winfried Schmidt und Gabi Herlitz geplant haben. ( Foto: Jenny Berns)

List, der sagt, ihn habe das Konzept für die Alte Kirche sofort begeistert, stellt einige davon vor: Impro-Theater könnte ebenso angeboten werden, wie Kurse für kreatives und autobiografisches Schreiben. Angedacht sei zudem ein musikalisches Angebot, beispielsweise ein gemeinsames Gitarrespielen für Anfänger wie geübte Gitarristen.

Wichtig ist allen Akteuren, das Konzept der Atelierkirche umzusetzen. "Ein Ort im Ort, an dem sich Menschen treffen und gemeinsam etwas gestalten", so beschreibt es Gabi Herlitz. Die Alte Kirche soll dabei Raum geben für offenes, zwangloses Gestalten und Menschen aller Altersklassen. Offenheit für Kultur und Kulturen, Schnittstellen schaffen, Treffpunkt mit der Möglichkeit zum Austausch, aber auch eine Werkstatt für Kunstschaffende, all das soll die Atelierkirche bieten.

Der historische Kirchenraum eignet sich dafür in jedem Fall gut. Im 11. Jahrhundert war die Kirche gebaut worden. Ab 1968 wurde sie nicht mehr genutzt und verfiel, wurde bei einer Feuerwehrübung in den 1970er-Jahren praktisch zerstört. 1985 kaufte der Verein Alte Kirchen Marburg das Gebäude. 2009 kaufte die Gemeinde die Kirche zurück. Nachdem Volpertshausen 2011 in das Dorfentwicklungsprogramm des Landes Hessen aufgenommen wurde, startete das Projekt Atelierkirche samt Sanierung des Gebäudes. 300.000 Euro wurden investiert, die Hälfte davon kam aus Fördermitteln der Dorfentwicklung, weitere 20.000 Euro gab es von der Landesdenkmalpflege für die Restaurierung spätgotischer Wandmalereien.

Neues Funktionsgebäude gegenüber der Kirche

In den vergangenen zwei Jahren wurde gegenüber der Kirche noch ein Funktionsgebäude gebaut. Jetzt stehen für Veranstaltungen auch eine Küche, Toiletten und ein Lagerraum zur Verfügung. Möglich wurde der Bau durch Fördermittel der Leader-Region Lahn-Dill-Wetzlar, die 65 Prozent der Kosten in Höhe von 151.000 Euro übernahm. Die Atelierkirche sei ein Projekt, das einen Ort lebens- und liebenswert macht, sagt Regionalmanagerin Mercedes Bindhardt. Über das Regionalbudget der Leader-Region gab weiteres Geld für Ausstattungsmaterial, beispielsweise Bestuhlung und Arbeitstische sowie ein professionelles Galeriesystem.

Am Tag des offenen Denkmals ist die Atelierkirche in Volpertshausen (Kirchgasse 1) am Sonntag, 11. September, von 14 bis 18 geöffnet. Neben Kirchengeschichte werden "neue Kunstformen in alter Kirche" präsentiert. Im Kirchgarten zeigen die Fotofreunde Reiskirchen eine thematisch passende Bilderausstellung. Gleichzeitig werden Teile des historischen Kirchenmobiliars präsentiert.

Der Workshop "Spätsommerphantasien mit Pinsel und Kuli - Inspirationen zum lustvollen Malen und kreativen Schreiben" findet am 23. und 24. September statt. Die Teilnehmer erarbeiten dabei individuelle künstlerische Zugänge zum Thema. Die Kulturtechniken Malen und Schreiben können dabei verschmelzen. Der Workshop ist geeignet für 12- bis 80-Jährige. Die Teilnahme kostet 10 Euro (Verpflegung und Materialkosten). Anmeldung und Informationen über die Gemeinde Hüttenberg per Mail an info@huettenberg.de oder Telefon 064417-00624.