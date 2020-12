Ortsdurchfahrt gesperrt

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG-VOLPERTSHAUSEN - Hüttenberg-VolperTshausen (red). Die Ortsdurchfahrt in Volpertshausen wird vom 7. bis 18. Dezember gesperrt.

Baumaßnahmen im Zuge der Glasfaserverlegung machten die Sperren der Rheinfelser Straße im Bereich zwischen der Einmündung Lottestraße bis zur Einbiegung in die Reiskirchener Straße notwendig, teilte die Gemeindeverwaltung mit. Gleichzeitig werde in diesem Bereich ein Hausanschluss für einen Neubau verlegt.

Der Verkehr werde in beide Richtungen innerörtlich über die Lottestraße umgeleitet. Hier gelte während der gesamten Dauer der Maßnahme ein halbseitiges Halteverbot.

Die Bushaltestellen im Bereich der Vollsperrung würden in diesem Zeitraum nicht bedient. Ersatzbushaltestellen in beide Fahrtrichtungen würden in der Lottestraße eingerichtet.