Ortsdurchfahrt in Weidenhausen ab Montag nicht befahrbar

HÜTTENBERG-WEIDENHAUSEN - Hüttenberg-Weidenhausen (red). Die Gemeinde Hüttenberg hatte es bereits angekündigt: Der Glasfaserausbau in der Gemeinde macht eine weitere Vollsperrung notwendig. Diesmal betrifft es die Ortsdurchfahrt von Weidenhausen. Die Arbeiten beginnen am Montag, 10. Mai, und dauern voraussichtlich bis Freitag, 28. Mai.

Kreisstraße in Richtung Wetzlar nicht nutzbar

Bei den Arbeiten werden die Kabel für das schnelle Internet verlegt. Gesperrt werden zwei Straßen. Es handelt sich um die Rheinfelser Straße (L 3054), die von Rechtenbach kommend ab der Einmündung der Straße "Am Gänsegraben" bis zum Dorfgemeinschaftshaus in Weidenhausen nicht befahrbar ist. Die Umleitung erfolgt in diesem Bereich innerörtlich über die Durchhardstraße.

Die Umleitungen sind vor Ort ausgeschildert. Auch die Kreisstraße 352 (Schützenstraße), die von Weidenhausen in Richtung Wetzlar führt, wird voll gesperrt, und zwar von der Einmündung auf die Rheinfelser Straße bis zum Ortsausgang. Wer von Weidenhausen in Richtung Wetzlar fahren will oder umgekehrt, muss deshalb einen etwas längeren Umweg über Rechtenbach in Kauf nehmen.

Betroffen von der Vollsperrung sind auch die Buslinien 203 (Rechtenbach - Cleeberg/Reiskirchen) und 313 (Rechtenbach - Reiskirchen). Auch sie fahren über die Durchhardstraße in Weidenhausen, in der es in beide Fahrtrichtungen eine Ersatzhaltestelle geben wird. Die Haltestelle Weidenhausen entfällt während der Sperrung.

Fragen zu den Buslinien beantwortet die Mobilitätszentrale in Wetzlar unter der Telefonnummer 0 64 41-4 07 18 77 oder per E-Mail an mobi-wetzlar@vldw.de.