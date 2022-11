Paul Hartmann ausgezeichnet

Ehrung: Landrat Wolfgang Schuster (l.) steckt Paul Hartmann die zur Auszeichnung gehörende Nadel ans Jackett. (© Lahn-Dill-Kreis)

HÜTTENBERG/WETZLAR - Hüttenberg/Wetzlar (red). "Wer nicht in Vereinen oder in der Politik tätig ist, bleibt in einer Gemeinde immer ein Fremder": So begründet Paul Hartmann aus Hüttenberg sein 30 Jahre langes ehrenamtliches Engagement. Für sein Schaffen als Vorsitzender des Bienenzuchtvereins Hüttenberg und in der Lokalpolitik wurde er nun mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen sowie der silbernen Ehrennadel der Gemeinde Hüttenberg ausgezeichnet.

Fotos Ehrung: Landrat Wolfgang Schuster (l.) steckt Paul Hartmann die zur Auszeichnung gehörende Nadel ans Jackett. © Lahn-Dill-Kreis Landrat und Bürgermeister Heller überreichen die Auszeichnungen im Beisein der Familie (v.l.): Christiane Koch-Rein, Wolfgang Schuster, Paul Hartmann, Ursula Hartmann, Linus Faatz, Ulrich Faatz und Christof Heller. © Lahn-Dill-Kreis 2

Landrat Wolfgang Schuster (SPD) und Bürgermeister Christof Heller (parteiunabhängig) überreichten ihm die Auszeichnungen. Paul Hartmann stammt ursprünglich aus Marburg, zog für sein Studium nach Weilburg und ist schließlich aus beruflichen Gründen in den Lahn-Dill-Kreis gekommen.

Von 1988 bis 2017 war Hartmann im Vorstand des Bienenzuchtvereins Hüttenberg tätig. Zusätzlich engagierte er sich von 1998 bis 2018 ehrenamtlich als Bienensachverständiger im Veterinärwesen des Lahn-Dill-Kreises.

20 Jahre lang war er in der Hüttenberger Lokalpolitik tätig - von 2001 bis 2011 als Erster Beigeordneter und von 2011 bis 2021 als Beigeordneter. In dieser Zeit war er beispielsweise maßgeblich am Bau des neuen Rathauses beteiligt gewesen.

"Durch meine Arbeit in der Politik hatte ich die Möglichkeit, die Gemeinde Hüttenberg und den Lahn-Dill-Kreis gut kennenzulernen. Ich bin gerne Politiker gewesen", blickt Paul Hartmann während der Ehrung zurück. Zudem engagierte er sich 15 Jahre lang im Ortsgericht Hüttenberg, war 20 Jahre lang Mitglied im Wasserverband Kleebach und für zehn Jahre Mitglied im Wasserverband Wetzbach.

Das Ehrenamt hält die Vereine am Leben

"Aktive Vereine machen eine Gemeinde lebenswert. Es ist das Ehrenamt, das solche Vereine am Leben hält. Deshalb sind wir dankbar für Menschen wie Paul Hartmann, die sich jahrzehntelang für das Vereinsleben und die Politik in Gemeinden einsetzen", erklärt Landrat Wolfgang Schuster. "Ich bedanke mich bei Paul Hartmann für die stets angenehme und erfreuende Zusammenarbeit in den letzten Jahren", so Schuster.