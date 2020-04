Rechtenbach: Feuerwehr rettet Mann aus verrauchter Wohnung

Feuerwehreinsatz in der Straße "Am Weimar" in Rechtenbach. (Foto: Foto: Feuerwehr Hüttenberg)

RECHTENBACH - Einen Mann aus einem verrauchten Haus gerettet haben die Feuerwehren aus Hüttenberg und Rechtenbach am Mittwochabend. Wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, ging der Alarm gegen 18.37 Uhr ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Rechtenbacher Straße "Am Weimar" war dichter Rauch aus dem Obergeschoss des Mehrfamilienhauses zu sehen. Nachbarn informierten die Retter, dass sich noch eine Person in der Wohnung befinde.

Unter schweren Atemschutz verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zur Wohnung. Dort entdeckten sie den schlafenden Bewohner. Auf dem Küchenherd fanden sie die Überreste des Essens, der Bewohner war laut Information der Feuerwehr wohl beim Kochen eingeschlafen. Die weitere Versorgung des Mannes übernahm der Rettungsdienst.

Die Feuerwehr war mit acht Einsatzfahrzeugen und 44 Einsatzkräften vor Ort, außerdem war die Besatzung eines Rettungswagens, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie die Polizei an dem Einsatz beteiligt.