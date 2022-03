Rechtenbacher Hilfswerk: Weiter Kontakt zu Team in Ukraine

Der Verein "Brücke der Hoffnung" hatte für März bereits eine Deutschlandtournee mit der ukrainischen Musikgruppe "Soruschka" geplant. Er hofft, dass sie trotz der angespannten Situation stattfinden kann. "Wir wollen Ihnen mit Bildern, Filmen, Geschichten und Liedern Einblicke in all das schenken, was momentan in der Ukraine passiert und wie unsere Hilfsaktionen aussehen", lädt Vorsitzender Burkhard Rudat ein.

Am Mittwoch, 23. März, soll die Gruppe ab 19.30 Uhr im Haus der Evangelischen Gemeinschaft Rechtenbach, Frankfurter Straße 25 gastieren, Zufahrt über In den Eichgärten 13.

Eine Anmeldung ist nicht nötig, der Eintritt ist frei.