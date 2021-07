Rheinfelser Straße in Volpertshausen gesperrt

Ab Montag beginnen die Glasfaserarbeiten auf der Rheinfelser Straße in Volpertshausen. Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa

HÜTTENBERG-VOLPERTSHAUSEN - Hüttenberg-Volpertshausen (jeb). Der Ausbau des Glasfasernetzes macht erneut eine Straßensperrung notwendig. Diesmal wird auf der Rheinfelser Straße in Volpertshausen gearbeitet. In Höhe der Kirche ist die Straße dort ab Montag halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird über eine Ampelanlage geregelt.

Die Bauarbeiten sind in zwei Schritten geplant. Im zweiten Bauabschnitt werden die Aus- und Einfahrt der Lottestraße, die auf die Rheinfelser Straße mündet, komplett gesperrt. Eine Zufahrtsmöglichkeit zu den Grundstücken der Anlieger soll es aber geben. Dauern werden die Arbeiten rund drei Wochen.

Einfluss haben die Arbeiten auch auf den Busverkehr. Die Haltestelle "Kirche" in Volpertshausen, die die Linien 203 (Rechtenbach - Reiskirchen) und 313 (Reiskirchen - Rechtenbach) ansteuern, wird vorverlegt. Fragen zum Linienverkehr beantwortet die Mobilitätszentrale in Wetzlar unter Telefon 0 64 41- 4 07 18 77 oder per E-Mail an mobi-wetzlar@vldw.de.