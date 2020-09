Rocken beim Hoffest trotz Corona

Die Band "West Coast" mit (v. l.) Joe Bonica, Ian Davidson-Morgan, David Domine und Paul Müller spielt beim Hoffest. Foto: Sebastian Reh

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG-HOCHELHEIM - HÜTTENBERG. Am vergangenen Samstag flackerte die Zeit der guten Rockmusik wieder für einen Abend auf. In einem Hüttenberger Innenhof ließen sich etwa 70 Menschen ins Los Angeles und San Francisco der 60er- bis 80er-Jahre zurückversetzen. Für diese musikalische Zeitreise sorgte die Rockband "West Coast", indem sie den Klang der US-Westküste des letzten Drittels des 20. Jahrhunderts durch ihre Musik in die Gegenwart transportierte. Der Auftritt fand im Rahmen eines dreitägigen Hoffestes statt.

Doch wieso veranstaltet man ein Fest, trotz weltumspannender Pandemie? "Obwohl unserer Eventagentur coronabedingt viele Aufträge weggefallen sind, war der Umsatz nicht das ausschlaggebende Argument für dieses Fest", erklärte Dirk Happel, Organisator des Hoffestes und Geschäftsführer der Hüttenberger Eventagentur "Dorf Alm Events". In erster Linie sei es darum gegangen, zu zeigen, dass man auch in Corona-Zeiten sicher und legal feiern kann, führte er fort. "Außerdem wollten wir uns endlich wieder dem Publikum zeigen", erläuterte der Geschäftsführer. Zudem sei es wichtig, dass auch Musiker und Caterer wieder rauskommen.

Das Fest dauert e von Freitag bis Sonntag. Am Freitag spielte der DJ "Timpe", am Samstag "West Coast" und den Abschluss machte "Mollo - und die Original Böhmischen 7", die den Frühschoppen am Sonntag mit ihrer Blasmusik untermalten. Für warme Speisen sorgte "Catering Euler".

Am Samstagabend spielte die Rockband "West Coast" authentischen West Coast Rock. Das Quartett, bestehend aus Joe Bonica (Percussion), Ian Davidson-Morgan (Schlagzeug), David Domine (Gitarre) und Paul Müller (Bass), begeisterte die Gäste mit ihrem eigenen, leidenschaftlichen und groovigen Sound. "Ich freue mich sehr, die Leute wieder zu sehen", berichtete Bandmitglied Joe Bonica vor seinem Auftritt. Denn gerade als Musiker habe er viele Ausfälle in Kauf nehmen müssen. "Ich muss sogar an die Reserven ran, die eigentlich für die Rente gedacht waren", veranschaulichte Joe Bonica. Doch der Musiker hatte auch Positives zu verkünden: "Etwa die Hälfte der Veranstalter, die uns absagen mussten, haben uns eine Garantie gegeben, dass wir 2021 bei ihnen spielen können."

Ob die Corona-Pandemie dann überwunden ist, weiß niemand mit Gewissheit. Aktuell ist sie es jedenfalls nicht, deswegen musste der Veranstalter des Hoffests auch ein Hygienekonzept erarbeiten, das wie folgt aussah: "Damit im Innenhof genug Platz für den nötigen Abstand bleibt", begann Dirk Happel, "haben wir die Besucherzahl auf 100 Gäste beschränkt." Alle Besucher mussten sich am Eingang registrieren, um eine mögliche Infektion nachverfolgen zu können. "Damit sich die Gäste nicht in die Quere kommen, haben wir ein Einbahnstraßen-System aufgezogen und schenken Getränke ausschließlich am Tisch aus", fuhr der Veranstalter fort. Wenn man seinen Tisch verließ, weil man etwa zur Toilette musste oder zum Catering wollte, galten Maskenpflicht und Abstandsregel. Auch das Singen und Tanzen war verboten. Ein vorläufiges Fazit von Dirk Happel lautete: "Auch wenn das Fest nicht unserer bekannten Normalität entspricht, funktioniert es dennoch. Die Auflagen müssen eben so sein."