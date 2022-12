Rohrbruch legt Verkehr in Hüttenberg lahm

Nach einem Rohrbruch in Hüttenberg-Weidenhausen muss der Verkehr umgeleitet werden. (© Timo König)

Hüttenberg-Weidenhausen - Als die Meldung von der Sperrung der Weidenhäuser Ortsdurchfahrt am Freitagmorgen rausgeht, ahnt bei der Gemeinde Hüttenberg noch niemand, welches Ausmaß das Ganze annehmen sollte. Die Sperrung war notwendig, weil es in der Rheinfelser Straße im Bereich des Dorfgemeinschaftshauses einen Rohrbruch gegeben hat.

Die Landesstraße wird nach dem Wasserrohrbruch voll gesperrt, um die defekte Leitung zu reparieren, der Verkehr sollte ursprünglich ab dem Ortseingang (aus Richtung Rechtenbach) über die Durchhardtstraße umgeleitet werden (Rote Linie auf der Grafik).

Gegen Mittag steht dann fest: Der Schaden ist deutlich größer als gedacht. Auch ein Teil der Durchhardtstraße muss aufgerissen werden, dort wo diese hinter dem DGH wieder auf die Rheinfelser Straße führt. In der Folge mussten Autofahrer und Busse einen deutlich größeren Umweg in Kauf nehmen: von der Durchhardtstraße nach links über die Straße „Auf der Gewann“, dann in die Straße „Am Mühlpfad“ und über die Eckstraße zurück auf die Rheinfelser Straße (Grüne Linie auf der Grafik).

Am Freitagmittag stand zugleich auch fest: So einfach zu reparieren ist der Rohrbruch nicht. Wie die Gemeinde auf Nachfrage mitteilte, war die Firma Weber mit vielen Personen vor Ort, um den Schaden zumindest so weit auszubessern, dass der Verkehr bis zum Abend wieder komplett über die Durchhardtstraße geleitet werden kann.

Die eigentlichen Reparaturarbeiten, können systematisch erst am Montag in Angriff genommen werden. Mehr noch: „Die Sperrung der Rheinfelser Straße wird länger dauern“, teilte Stefanie Gold von der Gemeinde Hüttenberg mit. Wie lange stand am Freitagnachmittag noch nicht fest. Zu dieser Zeit sorgte die Sperrung auch für einiges Verkehrschaos in Weidenhausen. Auf Facebook schreibt unter anderem ein Nutzer: „Die Umleitung ist komplett dicht.“ Andere berichten in einer privaten Gruppe, von Rückstaus, weil Busse Probleme hätten, die neue Umleitung zu passieren.