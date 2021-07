Schwerer Unfall bei Hüttenberg

Ein BMW wurde bei dem Unfall in Nähe der Autobahnauffahrt Lützellinden in ein Feld geschleudert. Foto: Manfred Adam/Feuerwehr Hüttenberg

HÜTTENBERG - Hüttenberg. Zu einem schweren Unfall ist es am Vormittag im Bereich der Autobahnauffahrt Lützellinden gekommen. Zwei Fahrzeuge waren hier gegen 8 Uhr kollidiert. Zur genauen Unfallursache liegen bislang noch keine Informationen vor. Involviert waren ein Audi A 3 e-ton und ein BMW. Letzterer kam nach dem Aufprall in einem Feld zum Stehen. Die Straße, die vom Hüttenberger Ortsteil in Richtung der Autobahn führt, musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Im morgendlichen Berufsverkehr führte das zu einem entsprechenden Rückstau. Weitere Informationen folgen.