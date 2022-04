Schwingbachschule Rechtenbach packt an für die Ukraine

Die Helfer der Schwingbachschule beladen einen Transporter des aus acht Fahrzeugen bestehenden Konvois einer ehrenamtlichen Hilfsinitiative unter Leitung der Reservisten-Arbeitsgemeinschaft des Sanitätsdiensts Oberhessen. Foto: Schwingbachschule Hüttenberg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG-RECHTENBACH - Hüttenberg-Rechtenbach (red). Die Schwingbachschule beteiligt sich auf Initiative des Schulelternbeirats um Jennyfer Becker an der Hilfe für ukrainische Kriegsopfer. Freiwillige haben Spenden der Schüler, Lehrer und Eltern in einen Transporter verladen, der Teil eines Konvois war. Zusätzlich seien gut 2800 Euro an Geldspenden zusammengekommen, teilt die Schwingbachschule in einer Presseerklärung mit.

Die Schulgemeinde habe einen aus acht Fahrzeugen bestehenden Transport einer ehrenamtlichen Hilfsinitiative unterstützt, welcher am Wochenende nach Zielona Góra (Polen) aufgebrochen sei. Er habe unter Leitung der Reservisten-Arbeitsgemeinschaft des Sanitätsdiensts Oberhessen gestanden.

"Der Transport bestand vorwiegend aus medizinischen Hilfsmitteln und Nahrungsmitteln, welche an einen Kulturverein übergeben wurden. Dieser brachte die Hilfsmittel in die Ukraine bis in den Großraum Kiew", teilt die Schwingbachschule mit.

Neben Bekleidung wurden und werden vor allem Werkzeuge, Batterien, Hygieneartikel, Grundnahrungsmittel und medizinisches Hilfsmaterial vom Desinfektionsmittel über Pflaster bis hin zu Antibiotika gebraucht.