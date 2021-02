Spende an Hüttenberger Feuerwehr kann Leben retten

Spende von den Kreuzbergfreunden (von links): Christoph Rehorn, Michael Kornmann und Eike Kroganski vor dem Fahrzeug, in dem der Defibrillator zukünftig mitgeführt wird. Foto: Feuerwehr

HÜTTENBERG - Hüttenberg (red). Die Freiwillige Feuerwehr Hüttenberg hat eine Spende von 2000 Euro von den Hüttenberger Kreuzbergfreunden erhalten. Diese Spende war zweckgebunden für die Anschaffung eines Defibrillators.

Die Kreuzbergfreunde spenden seit 20 Jahren regelmäßig aus ihren erwirtschaftenden Überschüssen an Hüttenberger Einrichtungen. Im Jubiläumsjahr 2020 konnte wieder ein beträchtlicher Betrag von 4500 Euro an ausgewählte Vereine in der Gemeinde gespendet werden, darunter auch die Hüttenberger Feuerwehr. Bei der offiziellen Übergabe konnte sich Vorstandsmitglied Michael Kornmann von den Kreuzbergfreunden ein Bild von dem neu angeschafften Defibrillator machen. Ein Defibrillator ist ein medizinisches Gerät, welches bei lebensgefährlichen Herzstörungen eingesetzt wird.

Hüttenbergs Wehrführer Eike Kroganski wies darauf hin, dass der Defibrillator zukünftig bei jedem Einsatz in einem Löschfahrzeug mitgeführt wird. Feuerwehr-Vereinsvorsitzender Christoph Rehorn betonte, wenn durch das neue Gerät nur ein Menschenleben gerettet werden könne, habe sich die Anschaffung mehr als gelohnt. Beide dankten den Kreuzbergfreunden für ihre Spende.