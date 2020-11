Spielplatz "Borngasse" in Weidenhausen offiziell eröffnet

Haben den neuen Spielplatz Borngasse in Weidenhausen eingeweiht (v. l.): Edwin Reinl (Bauhof), Martin Breidbach, Svenja Schmidt mit Tochter Marie-Luise, Erich Schmidt (Spielplatzkommission) und Christof Heller. Foto: Timo König

HÜTTENBERG-WEIDENHAUSEN - Hüttenberg-Weidenhausen (tkö). Der Nachwuchs aus Weidenhausen darf sich ab sofort über einen neugestalteten Spielplatz freuen. Als letztes Projekt der Dorfentwicklung in Volpertshausen und Weidenhausen ist die neue Spielfläche in der Borngasse jetzt eingeweiht worden.

"Der Umbau war für viele Dorfbewohner eine Herzensangelegenheit und ist rundum gelungen", sagt Bürgermeister Christof Heller (CDU), der sich explizit bei den Planern, Umsetzern und vor allem den vielen freiwilligen Helfern bedankte, die in den vergangenen Wochen und Monaten kräftig mit angepackt haben.

Aus dem ursprünglichen Spielplatz-Thema "Schiff" wurde letztlich doch ein "Baumhaus". Ein großes Spielelement aus massivem Holz mit diversen Rutsch- und Kletterstationen umrahmt die große Linde im Zentrum der Anlage. Doch nicht nur optisch macht das "XXL-Baumhaus" etwas her: Bei der Konstruktion wurde auch an die Sicherheit der Kinder gedacht. So wurde die gesamte Bodenfläche mit weichem und schonendem Material ausgelegt. "Viele Kinder springen von ganz oben herunter, deshalb ist es wichtig, dass der Boden nicht zu hart ist", berichtet die stellvertretende Ortsvorsteherin Svenja Schmidt (SPD), die in unmittelbarer Nähe wohnt und mit ihrer Tochter Marie-Luise den Spielplatz in den vergangenen Tagen bereits regelmäßig getestet hat.

"Wie schön dieser Platz geworden ist, hat sich schon bis nach Vollnkirchen herumgesprochen, von wo die Eltern ebenfalls mit ihren Kindern zum Spielen vorbeikommen", ergänzt sie.

Weidenhausens Ortsvorsteher Martin Breidbach (FWG) erklärt, dass neben den Kindern zukünftig auch Jugendliche auf dem Platz zum Verweilen eingeladen sind. Generell wurde darauf geachtet, dass das gesamte Gelände nahezu barrierefrei gestaltet ist. Eine Sitzbank, eine Sitzgruppe sowie Abfalleimer werden vom Bauhof nachträglich noch aufgestellt, dann ist das Projekt, das sich insgesamt über mehrere Jahre streckte, endgültig abgeschlossen.

Gesamtkosten des Projekts betragen 67 000 Euro

Die Gesamtkosten des Umbaus belaufen sich auf 67 000 Euro. Davon wurden knapp zwei Drittel im Zuge des Dorfentwicklungsprogramms bezuschusst.

Entwickelt wurde das Projekt gemeinsam mit den Bürgern selbst, nachträglich wurde die Spielplatzkommission miteingebunden. Dass sich die harte Arbeit gelohnt hat, steht außer Frage, findet Svenja Schmidt. Schließlich würden in den angrenzenden Wohngebieten mittlerweile viele junge Familien mit Kindern leben, die den neuen Spielplatz intensiv nutzen werden.