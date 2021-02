Straßensperrung in Weidenhausen

Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa

HÜTTENBERG-WEIDENHAUSEN - Hüttenberg-Weidenhausen (red). In Hüttenberg-Weidenhausen wird die Rheinfelser Straße zwischen der Einbiegung der Straße "Am Weidenborn" bis zur Einbiegung der Durchhardstraße aufgrund der Glasfaserverlegung komplett gesperrt. Die Sperrung gilt voraussichtlich von Montag, 08. Februar bis Freitag, 19. Februar 2021. Der Verkehr wird innerörtlich über die Straße "Am Weidenborn" umgeleitet. Hier ist zudem ein halbseitiges Halteverbot eingerichtet.

Wegen der Vollsperrung muss auch der Busverkehr einen anderen Fahrweg nehmen. Die Linien 203 (Rechtenbach-Cleeberg/Reiskirchen) und 313 (Rechtenbach-Reiskirchen) fahren in dieser Zeit die innerörtliche Umleitung. Die Haltestelle "Weidenhausen wird nicht bedient. Es wird eine Ersatzhaltestelle auf in der Straße "Am Weidenborn" in Höhe des Abzweigs Borngasse eingerichtet.

Es gelten dabei die Fahrplanzeiten der Haltestelle Weidenhausen.