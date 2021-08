Stromausfall in Hüttenberg: 7.200 Haushalte betroffen

In Hüttenberg ist am Dienstagnachmittag der Strom ausgefallen. Symbolfoto: fotomek - stock.adobe

HÜTTENBERG/LANGGÖNS - Ein technischer Kabeldefekt hat dafür gesorgt, dass in der Gemeinde Hüttenberg und in Teilen von Langgöns am Dienstag gegen 14 Uhr der Strom ausgefallen ist. Wie die Pressestelle des Netzbetreibers EAM auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilte, waren insgesamt rund 7 200 Einwohner in Hüttenberg sowie in den Langgönser Ortsteilen Niederkleen und Oberkleen betroffen. Gegen 14:30 Uhr seien die Techniker bereits dabei gewesen, an dem Defekt des Mittelspannungskabels zu arbeiten. Ein solches Kabel gehöret typischerweise zum Energienetz im ländlichen Raum, in dem mehrere Ortschaften zusammenhängend versorgt werden.

In einer Hüttenberger Facebook-Gruppe kommentierten am Nachmittag einige Nutzer, dass es in den Ortsteilen Vollnkirchen, Hüttenberg und Rechtenbach zu den Ausfällen gekommen sei. Wie der Netzbetreiber außerdem auf seiner Internetseite angibt, hatten zwischen 14 und 14.30 Uhr 55 Personen den Ausfall gemeldet.

Laut EAM sei gegen 15 Uhr die Störung durch Umschaltungen im Stromnetz behoben gewesen. Dennoch klagten weiterhin Nutzer auf der Facebook-Seite über fehlendes WLAN und eine immer wieder abbrechende Stromversorgung im Haushalt.