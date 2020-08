Telefonbetrüger wollen Geld

Immer wieder geben sich Betrüger am Telefon als Mitarbeiter von Microsoft aus, und versuchen so Zugriff auf Computer zu bekommen. Symbolfoto: dpa

Hüttenberg. Einen Fall von Telefonbetrug hat ein 64-jähriger Hüttenberger gemeldet. Angebliche Mitarbeiter des Software-Herstellers Microsoft haben sich bei dem Hüttenberger gemeldet und haben versucht, ihn um einige hundert Euro zu erleichtern.

"Diese Masche ist nicht neu und kommt seit Jahren immer wieder mal auf", erläutert Corina Weisbrod vom Polizeipräsidium Mittelhessen. Wellenmäßig werde versucht, Passwörter von gutgläubigen Angerufenen zu ergaunern und letztlich Geldüberweisungen zu tätigen. Einen solchen Fall gab es Ende Juli in Marburg. Der Anrufer aus einem Callcenter, vermutlich aus Asien, überzeugte die 40-jährige Dame, dass ihr Computer gehackt sei. Letztlich räumte die Dame dem Anrufer einen Fernzugang auf ihren Computer ein. Der Betrüger stellte 30 Überweisungen über 24 000 Euro aus. Als ihr Zweifel kamen, konnte die Bank das Gros der Transaktionen rückgängig machen, sodass der Verlust für die Marburgerin "nur noch" knapp 1800 Euro beträgt.

Der Hüttenberger witterte bei dem Anruf sofort, dass etwas nicht stimmen konnte. Zum einen sprach der Anrufer Englisch mit asiatischem Einschlag. Zum anderen besitzt der 64-Jährige keine Microsoft-Programme, da er seit Jahren mit einem Apple-Computer ausgestattet ist. Seit Anfang der Woche wurde er mehrfach angerufen. Am Montag und Dienstag waren es zwei Anrufe, am Mittwoch einer. "Ich habe dem falschen Microsoft-Mitarbeiter gesagt, 'Sie lügen mich an. Ich habe gar kein Produkt von Microsoft". Um das Gespräch zu beenden, hat der Hüttenberger einfach aufgelegt.

"Das ist genau die richtige Reaktion", bestätigt Corinna Weisbrod. "Microsoft ruft beim niemandem Zuhause an und lässt sich Zugangsdaten oder Passwörter am Telefon nennen. Geben Sie niemanden Zugriff auf Ihren Computer", warnt die Mitarbeiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Diese Anrufe passieren massenhaft. Allerdings wird nur ein Bruchteil der Betrugsversuche bei der Polizei angezeigt. "Die Dunkelziffer ist hoch", stellt Weisbrod fest. Ist jemand auf den Betrug hereingefallen, zeige er es aus Scham nicht an.

Jeden Betrugsfall bei Polizei und Microsoft melden

Die Verbraucherzentrale geht von vielen tausend Menschen aus, die auf den Betrug hereingefallen sind. Sie gibt konkrete Tipps, wie sich der Angerufene verhalten sollte: "Haben Sie bereits mit einem angeblichen Support-Mitarbeiter gesprochen und ihn auf Ihrem PC arbeiten lassen, kann es sein, dass Schadsoftware auf Ihrem Computer installiert wurde. Trennen Sie dann Ihren PC vom Internet und lassen Sie ihn von einem Experten prüfen. Ändern Sie anschließend alle Passwörter und Zugangsdaten", heißt es auf der Internetseite der Verbraucherzentrale. Dort rät man, jeden Betrugsfall der Polizei zu melden und auch Microsoft zu informieren.