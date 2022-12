THM-Studenten präsentieren Konzepte für Hüttenbergs Zukunft

Nicht nur auf dem Papier planen: Studierende der THM machen sich im Frühjahr ein Bild von den Örtlichkeiten rund ums ehemalige Hallenbad. (© Malte Jung/THM)

HÜTTENBERG - Wie könnte ein neues Hallenbad für Hüttenberg aussehen, eine Frage, mit der sich seit dem Frühjahr Studierende der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) befasst haben.

Mehr noch: Die Architekturstudenten entwarfen Konzepte für eine Gesamtlösung, die neben dem Bad auch die Sporthalle und das Bürgerhaus "Bürgerstuben" umfassen. "Neue Mitte Hüttenberg" lautet der Arbeitstitel. Die Entwürfe werden am Sonntag erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Entwürfe bleiben erst mal Theorie

Im Frühjahr begann die Zusammenarbeit der Gemeinde mit der THM. Professor Dirk Metzger (Fachbereich Baumanagement und Projektsteuerung) betreut das Projekt. Die Kooperation kam ursprünglich durch die Initiative des Studenten Malte Jung und der Professorin Katja Specht zustande. Jung stammt aus Hüttenberg und ist studentische Hilfskraft im Fachbereich Baumanagement und Projektsteuerung.

Bei den Entwürfen für "Hüttenbergs neue Mitte" handelt es sich um Semesterarbeiten. Solche Arbeiten sind Bestandteil des Masterstudiums. Für das konkrete Projekt wurde in Gruppen gearbeitet. Hüttenberg liegen dadurch insgesamt neun unterschiedliche Entwürfe vor. Bislang wurden sie allerdings nur dem Lenkungsausschuss Hallenbad der Gemeinde vorgestellt. Nicht geplant war, sie einem größeren Publikum zu präsentieren. Das hatte Gründe.

Im Sommer stellten die Studierenden ihre Entwürfe bereits im Lenkungsausschuss Hallenbad vor. (© Malte Jung/THM) "Es könnte der Eindruck entstehen, die Gemeinde will das jetzt genau so umsetzen", erklärt Thomas Birkenstock, Vorsitzender des Trägervereins Hüttenberger Hallenbad. Dieses Missverständnis hatte die Gemeinde vermeiden wollen. Zwar wären die Entwürfe rein theoretisch umsetzbar, aber es sei in erster Linie darum gegangen, eine Gesamtvision zu entwerfen. Eine konkrete Vorgabe hinsichtlich der Kosten habe es dabei nicht gegeben, so Dirk Metzger. "Ziel war es, der Gemeinde zu helfen, den Blick etwas weiter aufzustellen und eine größere Bandbreite an Ideen zur Verfügung zu stellen", so der Professor. Es ist am Ende aber doch die Frage nach den Kosten, die sich für Kommunen stellt, wenn sie bauliche Projekte in Angriff nehmen wollen.

Grundsätzlich hatte die THM das auf dem Schirm: "Es wurde so geplant, dass eine schrittweise Umsetzung möglich ist." Über die Ideen könne die Kommune so in den nächsten 10 bis 20 Jahren nachdenken. Ebenso sei es möglich, nur einzelne Schritte umzusetzen.

Ob und wie also eine "neue Mitte" entsteht und entstehen kann, ist offen. In Hüttenberg geht es jetzt erst mal um das Hallenbad. Die Gemeinde hatte im Sommer die einzelnen Gewerke für die Leistungsphasen eins bis drei - sie umfassen die Planung des Bads - ausgeschrieben. Im November endete die Frist. Derzeit ist man dabei, die eingereichten Angebote zu sichten. Bis zum Frühjahr, voraussichtlich März, soll eine Planung vorliegen. Damit verbunden auch konkrete Zahlen, wie viel der Neubau kosten wird.

Die Entscheidung, alle neun erarbeiteten Konzepte nun doch öffentlich vorzustellen, geht mitunter auf die Initiative des Trägervereins Hallenbad zurück. Er organisierte eine Ausstellung in der "Bürgerstuben". "Die Studenten haben sich viel Mühe gemacht und viel Arbeit in die Konzepte gesteckt. Das soll doch auch gewürdigt werden, indem sie gezeigt werden", so Birkenstock.

Im Rahmen der Ausstellung werden auch drei der Entwürfe prämiert. Es seien die, die der Trägerverein zum einen für "am ehesten zu realisieren" erachtet und die zum anderen hinsichtlich eines Hallebadneubaus am besten gefallen hätten, sagt der Vorsitzende des Trägervereins.

Für die THM ist die Zusammenarbeit mit Übergabe der Entwürfe abgeschlossen. Das weitere Vorgehen liegt bei der Gemeinde. Metzger erläutert dazu, dass die Hochschule nicht in oder als Konkurrenz zu Architekturbüros arbeite. Für private Unternehmen würden solche Projektarbeiten auch nicht gemacht. Sollte es von der Gemeinde allerdings noch Fragen zu den Entwürfen geben, stünde man zur Verfügung.

Wer sich selbst ein Bild von den Konzepten machen will, kann dies am Sonntag, 4. Dezember, tun. Von 15 bis 19 Uhr ist die Ausstellung in der "Hüttenberger Bürgerstuben" (Hauptstraße 109) geöffnet. Die Studierenden der THM stellen ihre Semesterarbeiten vor. Gelegenheit, die Ausstellung zu besuchen, gibt es noch mal am Montag, 5. Dezember, von 15 bis 18 Uhr.