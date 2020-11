Ticker: So läuft die Abstimmung zum Hüttenberger Hallenbad

Um das Hüttenberger Hallenbad wird seit Monaten diskutiert - nun soll die Entscheidung fallen. (Symbolfoto: Christian Keller)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG - Bis 18 Uhr hatten es die 8624 Wahlberechtigten der Gemeinde Hüttenberg am Sonntag in der Hand. Soll der bereits von den Gemeindevertretern gefasste Beschluss, ein neues Bad im Ortsteil Hüttenberg zu bauen, gekippt werden? Diese Frage konnten die Hüttenberger beim Bürgerentscheid mit "Ja" oder "Nein" beantworten. Damit der Entscheid zählt, muss das nötige Quorum erreicht werden. 25 Prozent aller Wählerstimmen müssen sich daher mindestens für "Ja" oder "Nein" entscheiden.

19.10 Uhr

Laut Gemeinde Hüttenberg lag die Wahlbeteiligung bei 58,03 Prozent.

19.06 Uhr

Nun ist auch Briefwahl 1 ausgezählt. Das vorläufige Gesamtergebnis lautet: 43,83 % für "Ja" (271 Stimmen) und 56,17 % für "Nein" (2782 Stimmen).

19.03 Uhr

Neben den Bürgerentscheid-Initiatoren Marcus Dross und Christian Jung haben sich bis auf CDU-Chef Klaus Schultze-Rhonhof alle Fraktions-Vorsitzenden eingefunden.

19 Uhr

47,69 % für "Ja"(2033 Stimmen)und 52,31 % für "Nein" (2230 Stimmen).

Verknüpfte Artikel

18.53 Uhr

Nur noch die Ergebnisse der Auszählung Briefwahl 1 fehlen.

18.52 Uhr

47,69 % für "Ja" und 52,31 % für "Nein".

18.50 Uhr

Wieder eine Wende: 45,45 % für "Ja" und 54,55 % für "Nein".

18.49 Uhr

Nächstes Gesamt-Zwischenergebnis: 50,89 % für "Ja", 49,11 % für "Nein". Die "Ja"-Stimmen wieder mit knappem Vorsprung.

18.48 Uhr

Nach aktuellem Stand sei das Quorum von 25 Prozent noch nicht erreicht, teilt unser Reporter vor Ort, Christian Keller, mit. Dieses liegt bei rund 2100 Stimmen für "Ja" oder "Nein". Allerdings fehlen noch die Briefwahl-Stimmen.

18.44 Uhr

Nun ist auch Hüttenberg komplett ausgezählt.

18.40 Uhr

Nächstes Gesamt-Zwischenergebnis: 48,62 % für "Ja" (1620 Stimmen), 51,38 % für "Nein" (1712 Stimmen).

18.36 Uhr

Mittlerweile ist auch Rechtenbach komplett ausgezählt. Fehlen noch Hüttenberg, Volpertshausen und die Briefwahl-Stimmen.

18.35 Uhr

Nächstes Gesamt-Zwischenergebnis: 45,78 % für "Ja", 54,22 % für "Nein". Erstmal eine Mehrheit für "Nein"

18.31 Uhr

Ausgezählt sind bislang Reiskirchen, Vollnkirchen, Weidenhausen sowie Teile von Rechtenbach und Hüttenberg.

18.29 Uhr

Nächstes Gesamt-Zwischenergebnis: 50,6 % für "Ja", 49,3 % für "Nein".

18.28 Uhr

Die Wahlbeteiligung legt bei 43,18 Prozent.

18.27 Uhr

Nächstes Gesamt-Zwischenergebnis: 58,6 % für "Ja", 41,1 für "Nein".

18.25 Uhr

Erstes Zwischenergebnis nach Vollkirchen, Weidenhausen und einem Teil der ausgezählten Stimmen aus Rechtenbach: 71,35 % für "Ja", 28,65 für "Nein" (873 zu 353 Stimmen).

18.21 Uhr

Die Stimmen aus Weidenhausen: 63,36 % haben mit "Ja" gestimmt, 36,14 % stimmten mit "Nein".

18.17 Uhr

Die Stimmen aus Vollkirchen: 60,89 % (109 Stimmen) haben mit "Ja" gestimmt, 39,12 % (70 Stimmen) stimmten mit "Nein".

18.14 Uhr

Walter Krack vom Trägerverein in Hüttenberg und FWG-Fraktionsvorsitzender Norbert Lang wohnen der Auszählung bei.

18.10 Uhr

Die Auszählung hat begonnen.

18 Uhr

Die Wahllokale in der Gemeinde Hüttenberg schließen ihre Pforten.

10.30 Uhr

Gegen 10.30 Uhr am Sonntagmorgen war es im Wahllokal in den Hüttenberger Bürgerstuben, direkt neben dem mittlerweile geschlossenen Hallenbad, noch verhältnismäßig ruhig, hieß es vom Wahlvorstand. Etwas mehr Betrieb herrschte im Rathaus im Ortsteil Rechtenbach. Dort mussten allerdings Wähler in benachbarte Wahllokale geschickt werden, weil sie nicht richtig auf ihren Wahlschein geschaut hatten. Anders als bei bisherigen Wahlen steht diesmal das Rechtenbacher Bürgerhaus nicht zur Verfügung. Die verschiedenen Wahlbezirke wurden daher auf weitere Wahllokale verteilt. Im konkreten Fall mussten die Wähler somit ein paar Meter weiter zur Kita Baumgarten beziehungsweise zur Kita Leuchtturm laufen oder fahren.