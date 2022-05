Tierische Diebesserie

Zehn Fälle von verschwundenen Kaninchen sind der Polizei seit März gemeldet worden. Symbolfoto: Foto: Jennifer Jahns/dpa

SOLMS/LEUN/HÜTTENBERG/ WETZLAR - Solms/Leun/Hüttenberg/ Wetzlar (red). Seit Mitte März dieses Jahres sind der Wetzlarer Polizei insgesamt zehn Fälle gemeldet worden, in den Kaninchen aus den Ställen gestohlen wurden.

Unbekannte begaben sich offenbar jeweils in den Nachtstunden in die Gärten der Grundstücke und stahlen die Kaninchen. Vier Fälle wurden im Solmser Ortsteil Oberbiel, vier in Leun und jeweils ein Fall in Hüttenberg und Wetzlar bekannt. Die Wetzlarer Polizei hat die Ermittlungen zu den Dieben aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib der Kaninchen geben? Die Polizei bittet um Zeugenhinweise bei der Wetzlarer Polizei unter Telefon 0 64 41-91 80.