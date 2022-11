"Totgegrillt" wollen 100 Besucher hören

Zum fünften Mal auf Einladung des Heimatkundlichen Vereins zu Gast: Tim Frühling. (© Heimatkundlicher Verein Hüttenberg)

HÜTTENBERG-VOLPERTSHAUSEN - Hüttenberg-Volpertshausen (red). Vor rund 100 Besuchern hat der Autor sowie Radio- und Fernsehmoderator Tim Frühling im Dorfgemeinschaftshaus in Volpertshausen aus seinem aktuellen Krimi "Totgegrillt" vorgelesen. Es war schon sein fünfter Besuch auf Einladung des Heimatkundlichen Vereins Hüttenberg.

Über die vielen Gäste freute sich auch dessen Vorsitzender Werner Ludwig. Ludwig sagte, man hätte die Lesung zwar gerne im Goethehaus veranstaltet, doch wie im vergangenen Jahr als man auch schon im Dorfgemeinschaftshaus war, rechnete der Verein mit vielen Besuchern, die nicht alle im Ballsaal Platz gefunden hätten.

Den Zuhörern präsentierte Frühling einen Mix aus Spannung und viel Humor mit der Lesung aus "Totgegrillt". Im Krimi geht es um ein besonderes Fleisch vom "Köriyama - Rind" aus Japan, was noch nie in Europa gegessen wurde. Das Fleisch von diesen Rindern, die nur mit getrockneten Kirschblüten gefüttert werden, koste mehrere Hundert Euro das Kilo. Nach dem Grillen und Verzehren dieser Delikatesse, waren zwei Teilnehmer dieser illustren Teilnehmerschar der Grillveranstaltung, nicht mehr am Leben.

Und plötzlich wird es ganz still im Saal

Als es plötzlich ganz still im Saal wurde, beendete der Autor seine Lesung mit dem Hinweis, die Auflösung der Morde erfahre man nach dem man ein erworbenes Buch zu Ende gelesen hätte, wovon auch viele Gäste gerne Gebrauch machten, teilt der Verein mit. Mit viel Applaus von den Besuchern wurde der Radio- und Fernsehmoderator entlassen. Er gab aber das Versprechen, beim nächsten Krimi wieder zur Lesung nach Volpertshausen zu kommen.