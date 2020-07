Trägerverein Hüttenberger Hallenbad stellt Weichen für die Zukunft

Auf jedem Sitzplatz lag am Samstag in den Bürgerstuben auch eine Spenden-Absichtserklärung für ein Hüttenberger Hallenbad. Organisiert hatten diese Aktion Yvonne Alban und Isabell Gernand-Schweitzer zusammen mit weiteren Mitgliedern des Trägervereins. Denn unabhängig davon, ob man Fördervereinsmitglied ist oder in Hüttenberg wohnt, kann man für den Verein beziehungsweise für ein neues Bad spenden oder Sponsor werden.

"Wir wollen mit dieser Aktion ein Zeichen setzen und uns nicht nur auf die Gelder der Gemeinde verlassen", erklärte Yvonne Alban zur Aktion. Bestenfalls könne man schon vor dem Bürgerentscheid am 1. November ein finanzielles Zeichen für ein neues Hallenbad setzen. Sollte der Bürgerentscheid so ausgehen, dass kein neues Bad gebaut wird, verliert die Spenden-Absichtserklärung ihre Gültigkeit.

Das Formular gibt es auch auf der Homepage des Trägervereins: www.huettenberger-hallenbad.de.