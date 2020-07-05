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Sonntag, 05.07.2020 - 17:40
4 min

Trägerverein Hüttenberger Hallenbad stellt Weichen für die Zukunft

Die Vereinsmitglieder des Hüttenberger Hallenbads haben jüngst das weitere Vorgehen bis zum Bürgerbegehren im November abgestimmt. Eine Gedenkminute für das geschlossene Bad gab es auch.

Christian Keller: Redakteur Wetzlar
Von Christian Keller
Redakteur Wetzlar
Insgesamt sind 126 des rund 1200 Mitglieder starken Trägervereins in die Bürgerstuben gekommen. Foto: Christian Keller

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"EINE CHANCE FÜR DAS HÜTTENBERGER HALLENBAD"

Auf jedem Sitzplatz lag am Samstag in den Bürgerstuben auch eine Spenden-Absichtserklärung für ein Hüttenberger Hallenbad. Organisiert hatten diese Aktion Yvonne Alban und Isabell Gernand-Schweitzer zusammen mit weiteren Mitgliedern des Trägervereins. Denn unabhängig davon, ob man Fördervereinsmitglied ist oder in Hüttenberg wohnt, kann man für den Verein beziehungsweise für ein neues Bad spenden oder Sponsor werden.

"Wir wollen mit dieser Aktion ein Zeichen setzen und uns nicht nur auf die Gelder der Gemeinde verlassen", erklärte Yvonne Alban zur Aktion. Bestenfalls könne man schon vor dem Bürgerentscheid am 1. November ein finanzielles Zeichen für ein neues Hallenbad setzen. Sollte der Bürgerentscheid so ausgehen, dass kein neues Bad gebaut wird, verliert die Spenden-Absichtserklärung ihre Gültigkeit.

Das Formular gibt es auch auf der Homepage des Trägervereins: www.huettenberger-hallenbad.de.

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