Trägerverein widerspricht Heller

HÜTTENBERG - Hüttenberg. Kritik an Aussagen von Bürgermeister Christof Heller (CDU) hat der Geschäftsführer des Trägervereins Hallenbad Hüttenberg, Walter Krack, bei dessen Mitgliederversammlung geübt. Heller führt als Argument gegen den Neubau des Bades an, dass auf die Gemeinde jährliche Kosten von 528 000 Euro zukommen würden. Diese Zahl stammt aus den Berechnungen der Kommunalberatung Con.Pro aus Nürnberg.

Der Geschäftsführer dieses Unternehmens, Klaus Batz, hatte den Betrag ermittelt für den Fall, dass die Kommune Betreiber des Hallenbades wird. Diese Summe in Hüttenberg anzugeben, entspreche nicht der Wahrheit, sagte Krack, denn der Trägerverein habe sich bereit erklärt, auch beim neuen Hallenbad als Betreiber aufzutreten. In diesem Fall würde sich die jährliche Belastung für die Verwaltung auf 265 000 Euro reduzieren, rechnete Krack den etwa 40 Mitgliedern in den Hüttenberger Bürgerstuben vor.

Auf Antrag des Vorsitzenden Thomas Birkenstock stimmten die Mitglieder einstimmig dafür, von dem angesparten Geld des Vereins 500 000 Euro bei Baubeginn der Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Zugleich wies Birkenstock darauf hin, dass die Mitgliedsbeiträge so lange nicht erhoben werden, bis das neue Schwimmbad wieder genutzt werden könne.

Dabei bedauerte Birkenstock, dass das Hallenbad durch die Corona-Pandemie seit März 2020 geschlossen war. Ein routinemäßiges Gutachten zur Statik des Bades kam zu dem Schluss, dass die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet sei. Kritisch äußerte sich der Vorsitzende zu dem Bürgerbegehren zum Thema Hallenbad. "Das geht nicht, dass der Vorsitzende des Finanzausschusses das Bürgerbegehren beantragt", sagte Birkenstock und zielte hierbei auf Norbert Lang, der zu dieser Zeit zwar Ausschussvorsitzender war, allerdings auch nur einer von mehreren Initiatoren, die das Begehren initiiert hatten. Bekanntlich war diese Abstimmung mit 1453 Stimmen für den Neubau des Hüttenberger Hallenbades ausgegangen.

WAHLEN Bei den Vorstandswahlen wurden Thomas Birkenstock als Vorsitzender, Michael Gally als 2. Vorsitzender und Thomas Knop als Schriftführer bestätigt. Für die ausscheidende Kassiererin Tatjana Friedrich rückte Beisitzer Andre Krug in den geschäftsführenden Vorstand auf.

Erfreut über positive Aussprache der Ausschüsse

Erfreut zeigte sich Birkenstock, dass sich sowohl der Bau- und Verkehrsausschuss als auch der Haupt- und Finanzausschuss in einer gemeinsamen Sitzung für den Neubau bei Kosten von rund acht Millionen Euro ausgesprochen haben.

Krack erläuterte die von den vier Projektgruppen der Gemeindevertretung erarbeiteten Ergebnisse zu Standort, Energie, Finanzen und Trägerschaft.

Der Verein hat aktuell 2943 Mitglieder, davon 590 Einzelmitglieder und 572 Familienmitgliedschaften.