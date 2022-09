Traktor-Lenksystem in Reiskirchen entwendet

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG-REISKIRCHEN - Hüttenberg-Reiskirchen (red). Unbekannte sind zwischen Donnerstag, 22. September, 17 Uhr, und Samstag, 24. September, 7 Uhr, unerlaubt in die Gerätehalle eines Bauernhofs im Wetzlarer Weg in Reiskirchen eingedrungen. Dort montierten sie das Lenksystems eines Deere-Traktors ab. Anschließend flüchteten die Täter mit der 4000 Euro wertvollen Beute. Die Polizei in Wetzlar fragt: Wem sind im Tatzeitraum fremde Personen oder Fahrzeuge an der Halle aufgefallen? Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Hinweise erbittet die Kripo unter Telefon 06441-918110.