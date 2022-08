Unfall mit Wohnmobil auf der A 45

Unfall: Ein Wohnmobil ist am Mittwochmittag auf der A 45 umgekippt. Symbolfoto: Heiko Küverling/stock.adobe

HÜTTENBERG/WETZLAR - Hüttenberg/Wetzlar (red). Gegen 13 Uhr ist es am Mittwoch zu einem Unfall auf der Autobahn 45 in Fahrtrichtung Dortmund gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei ist zwischen den Anschlussstellen Lützellingen und Wetzlar-Süd ein Wohnmobil umgekippt. Dabei sind wohl zwei Personen verletzt worden. Aktuell ist der rechte Fahrstreifen gesperrt, der Einsatz von Polizei und Rettungskräften dauert noch an. Weitere Informationen folgen.