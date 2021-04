2 min

Unmut über politische Präsenzveranstaltung in Hüttenberg

Politische Versammlungen oder Parteitage sind auch in Pandemie-Zeiten nicht verboten. In Hüttenberg sorgt die Gründung einer Partei trotzdem für Diskussionen in den sozialen Netzwerken.

Von Jenny Berns Redakteurin Wetzlar