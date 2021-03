Verkehrsberuhigung und Transparenz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG - Hüttenberg (red). Am 14. März wird auch in Hüttenberg neu gewählt. Welche beiden Themen liegen den antretenden Parteien und Wählergemeinschaften ganz besonders am Herzen. Nachgefragt bei den Grünen Hüttenberg.

Uns ist es wichtig, die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer in den Blick zu nehmen. In Hüttenberg gibt es nicht nur für die Schulkinder viele Gefahrenquellen. Es gibt Straßen, da ist es fast lebensgefährlicher auf dem Bürgersteig unterwegs zu sein. In Rechtenbach herrscht vor der Grundschule oft Verkehrschaos. Für die Überquerung der Hessenstraße in Rechtenbach gibt es bisher keine zufriedenstellende Lösung. Wir wollen uns für eine stärkere Verkehrsberuhigung einsetzen, die auch die Lärmbelastung verringert. Wir werden uns für die umsichtige Schaffung neuer sowie den Erhalt der bestehenden Radwege einsetzen.

Um in Hüttenberg für Transparenz zu sorgen, reicht es nicht, für Bürger ansprechbar zu sein. Wir müssen unsere Vorschläge und Ideen schon frühzeitig unter den Bürgern verbreiten und deren Meinungen und Ideen in unsere Politik einfließen lassen. Durch die Partizipation aller Menschen, die in Hüttenberg wohnen, wollen wir erreichen, dass sich diese hier zugehörig und gehört fühlen. Deshalb wollen wir neue Formate wie Bürgersprechstunden schaffen.