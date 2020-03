Viele machen mit bei der Aktion des Gesangvereins "Harmonie" Rechtenbach

Mit gebotenem Sicherheitsabstand treffen sich Nachbarn zum gemeinsamen Singen. Foto: Carmen Viehmann

Hüttenberg-Rechtenbach (red). In der Sorge um seine älteren Vereinsmitglieder hat der Gesangverein "Harmonie" Rechtenbach Überlegungen angestellt, wie gemeinsame Aktivitäten - trotz des Kontaktverbots - gelingen könnten.

Der Plan, am Mittwochabend - zur eigentlichen Chorprobenzeit - gemeinsam ein Lied anzustimmen unter dem Motto "Wir bleiben zuhause und singen trotzdem gemeinsam", war schnell entwickelt und so erhielten alle Sänger die Partitur des Peter Maffay-Songs "Nessaja" mit dem Aufruf, dieses am Mittwoch um 19.30 Uhr zuhause anzustimmen.

Kreative Gestaltungsideen, wie Instrumentalbegleitung oder gemeinsames Singen in der Familie, waren dabei ausdrücklich erwünscht.

Über Facebook wurden außerdem auch weitere Menschen eingeladen, sich an dieser Aktion zu beteiligen. Schon im Vorfeld war die Resonanz - auch von Nichtmitgliedern - hoch, berichten die Organisatoren.

Wirklich beeindruckt war der Verein aber über die vielen Rückmeldungen im Nachgang zu der Aktion, mit denen die Teilnehmer von ihren kreativen Umsetzungen berichteten: Es wurde in der Familie gesungen, mit Klavier-, Gitarren-, Trompeten- oder Percussion-Begleitung. "Ich wollte nie erwachsen sein" schallte über Straßen, wenn Nachbarn - jeder von seiner Haustür aus - gemeinsam einstimmten. Ältere Menschen verbanden sich spontan über das Telefon. Und eine Sängerin sang sogar im Kerzenschein vor der Kirche in Klein-Rechtenbach und postete ihr Video anschließend auf Facebook.

"Wir freuen uns, dass sich so viele Menschen an unserer Mutmach-Aktion beteiligt haben", resümiert der Vorsitzende des Gesangvereins, Rolf Viehmann.