Vollsperrung zwischen Nauborn und Reiskirchen

Wer von Hüttenberg in Richtung Nauborn fahren will, muss ab Montag einen längeren Umweg in Kauf nehmen. Die als direkte Verbindung dienende Kreisstraße 367 wird bis Ende Mai saniert.

Von Jenny Berns Redakteurin Wetzlar