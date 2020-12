Vollsperrung zwischen Wetzlar und Rechtenbach

Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa

WETZLAR/HÜTTENBERG-RECHTENBACH - Wetzlar/Hüttenberg-Rechtenbach (red). Ende der Woche beseitigt Hessen Mobil Schadstellen auf der Fahrbahn der Landesstraße 3360 zwischen Wetzlar und Rechtenbach. Während dieser Bauarbeiten muss die L 3360, Frankfurter Straße, zwischen Wetzlar und Rechtenbach voll gesperrt werden. Die Sperrung gilt von Freitag, 4. Dezember, ab 17 Uhr, bis Samstag, 5. Dezember, ca. 13 Uhr.

Der Verkehr wird in dieser Zeit über die K 352 und die L 3043 über Weidenhausen umgeleitet. Bis zum rund 100 Meter langen Baustellenbereich, der sich ungefähr auf halber Strecke zwischen Wetzlar und Rechtenbach befindet, bleibt die L 3360 für Anlieger befahrbar. Die Zufahrt zur Trainingsanlage Wetzlar bleibt aus Rechtenbach kommend offen.

Von der Sperrung betroffen ist die Buslinie 312 (Wetzlar-Rechtenbach). Sie fährt am Freitag ab 17 Uhr und am Samstag über die Umleitungsstrecke Weidenhausen nach Rechtenbach. Im Sperrzeitraum können in Rechtenbach die Haltestellen Rechtenbach Groß-Rechtenbach und Rewe-Markt nicht bedient werden. Die erste Fahrt nach Rechtenbach, die am Freitag über die Umleitung fährt, ist die Tour um 16.47 Uhr ab Bahnhof/ZOB Wetzlar und die erste Fahrt in Gegenrichtung ist um 17.14 Uhr die Fahrt ab Rechtenbach Hochelheimer Straße.