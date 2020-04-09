Donnerstag, 09.04.2020 - 11:00
5 min
Wann machen die Kitas im Lahn-Dill-Kreis wieder auf?
Von Christian Keller
Redakteur Wetzlar
I0IHJxkOHv9Vj5kHIRIBDxIFEl9GG0kAHl9ZDHuBDIHtYFOGMJy0VTEyoFNkAv4tGpBxpabtnKA0VTImVTEyqKEfnJAbMKVtp3EcoTkypvOuoUZtp29hp3DtnJ4tMTIhVRgcqTSmVTygVRkunT4gETyfoP1YpzIcpl4tDKIwnPO3MJ5hVTEcMFOSnJ5lnJAbqUIhM2IhVT9zMzy6nJIfoPOhnJAbqPOaMKAwnTkip3AyovObLJWyovjtq2ylMPOxMKW6MJy0VT51pvOynJ4tGz90LzI0pzyyLvOzj7klVTcyozHtF2yhMTIlVTS1MaWyL2u0MKWbLJk0MJ4fVTEypzIhVRIfqTIlovOcovOmrKA0MJ1lMJkyqzShqTIhVRWypaIzMJ4tLKWvMJy0MJ4hVRWcp2uypvObLJWyovOSoUEypz4toz9wnPO2nJIfVSMypaA0j6EhMT5cplOzj7klVTEcMFOBo3EmnKE1LKEco24fVTSlpzShM2yypzIhVUAcL2ttYFOxo2AbYPO3nJHtqJ5xVUquoz4tq2ylMPO3nJIxMKVtLzI0pzI1qPjtqJ5xVUqypvO6LJufqPjtq2IhovOeMJyhMFOPMKElMKI1ozptp3EuqUEznJ5xMKD/
CTtlCxIlp3EyVSWyLJg0nJ9hMJ48Y2tlCt==
EzSmqPOxqKWwnUqyMlOjo3AcqTy2VTuuqUEyovOSoUEypz4tMJyhMFOxMKVtMKWmqTIhYPOuLzIlVTS1L2ttnTIzqTyap3EyovOSnJ5mL2ulj6Ehn3IhM2IhVTygVRguoKOzVTqyM2IhVTEcMFOOqKAvpzIcqUIhMlOxMKZtD29lo25uYIMcpaImVTucozqyoz9goJIhBvOxnJHtVyAwnTkcMpBsqJ5aVvOxMKVtF2y0LKZtqJ5xVSAwnUIfMJ4hVSqypvOhnJAbqPOcovOynJ5yoFOxMKVtp3ymqTIgpzIfMKMuoaEyovOPMKW1MzHtLKWvMJy0MKDfVT11p3A0MFOynJ5yVRWyqUWyqKIhMlOcovOSnJqyoaWyM2yyVTS1MvOxnJHtDzIcozHtp3EyoTkyov4tETSmVTymqPOxMJ0tMJyhMJ4toTIcL2u0MKVtM2IzLJkfMJ4fVTEyoFOuozEypzIhVUqyozyaMKVhVR1cqUEfMKW3MJyfMFOvMJMcozEyovO3nKVtqJ5mVTyhVSqiL2uyVSMcMKVfVTyhVTEypvOcovOxMJ4tGTSbov1RnJkfYHgioJ11ozIhVT51pvOmo2qyozShoaEyVR5iqTqlqKOjMJ4tLzI0pzI1qPO3MKWxMJ4hVSIhMPOxLKZtq2ylMPjtp28tp2yynUDtMKZtMTyyVRkuozEyp3Mypz9lMT51ozptqz9lYPOgnJ5xMKA0MJ5mVT5iL2ttLzymVUc1oFNkBF4tDKOlnJjtp28tLzkynJWyovNgVT9xMKVtMJWyovOfj6EhM2IlYt==
CTtlCxIcozHtF29mqTIhMaWuM2H8Y2tlCt==
ET9wnPO3LKZtnKA0VT1cqPOxMJ4tF29mqTIhClORMJ5hVTyhVTEyovOYnKEuplO3nKWxYPOmolOho3WgLJjtMKZtMTIlrzIcqPOyLzIhVTqynUDfVUqynKEypzqyLKWvMJy0MKDhVRIhqUqyMTIlVTyhVTEypvOBo3EvMKElMKI1ozpto2EypvOxnJHtEKW6nJIbMKVtLaWcozqyovOxnJHtF2y0LFOuqJLtIz9lMTIloJShovjtMKWfMJEcM2IhVTEupljtq2SmVUAioaA0VTygoJIlVTkcMJqyovOvoTIcLaDh
IJ50MKWmL2ucMJEfnJAbMFOVMKWuozqynTIhp3qynKAyovOanJW0VTImVUIhqTIlVTEyovOGqZBxMUEyovO1ozDtE2IgMJyhMTIhVUAiq2yyVTEyovOzpzIcMJ4tIUYQcTqypz4hVSsQcTulMJ5xVTyhVRwQiUE0MJ5vMKWaVUIhMPOZLJuhLKHtoaIlVTIcoacyoT5yVRgcqTSmVTIcozHtn29hrzIhqUWcMKW0MFOBo3EvMKElMKI1ozptLJ5vnJI0MJ4fVUAcozDtnJ4tI2I0rzkupvOxnJHtp3GQcTE0nKAwnTIhVUIhMPOuqJAbVTEcMFOYnKEuplOxMKVtLzIcMTIhVTqlo8BsMJ4tn2ylL2ufnJAbMJ4tIUYQcTqypvjtp29zMKWhVZB8LzIlnTS1pUDtDzI0pzI1qJ5ap2WyMTSlMvOvMKA0MJu0YPOaMpB2MzMhMKDhVREup3Ztp2ywnPOmo3qinTjtF2yhMTIlVUqcMFOuqJAbVRIlrzyynTIlVTEuozSwnPOmMJuhMJ4fVTEup3ZtLzSfMPO3nJIxMKVtVx5ipz1uoTWyqUWcMJVtnTIlpaAwnUDfVUcynJqyovO2nJIfMFOOn3Eco25yovjtLzIcVTEyozIhVRIlrzyynTIlVTybpzIhVSAwnZB8qUcfnJ5aMJ4tDaWcMJMyVUAwnUWynJWyovOiMTIlVSOfLJguqTHtLKIznZBxozqyov4tFJ0tE2IaMJ56qJptnZBxozqyovOuovOxMJ0tMJyhVT9xMKVtLJ5xMKWyovOYnJ5xMKWaLKW0MJ4tqz9hVRgcozEypz4tp2IfLaA0VTqyoJSfqTHtDzyfMTIlVT1cqPOUpfB8j59yovO1ozDtI8B8oaAwnTIhVTShVTEcMFOSpaccMJuypv4=
KOMMUNEN SETZEN KITAGEBÜHREN AUS
Wetzlar hat am 30. März mitgeteilt, die Kitagebühren für den April auszusetzen. Auch den freien Trägern, wie den beiden großen christlichen Kirchen, hatte die Stadt dieses Vorgehen empfohlen.
Mittlerweile sind im südlichen Lahn-Dill-Kreis unter anderem Aßlar, Bischoffen, Braunfels, Leun, Hüttenberg, Lahnau, Schöffengrund, Solms und auch Langgöns sowie Biebertal (Landkreis Gießen) gefolgt und haben die Gebühren für den April ausgesetzt.
Für alle Kommunen gilt: Entschieden wird die Aussetzung oder der Erlass der Gebühren von den Stadt- und Gemeindeparlamenten
IzyyoTIlo3W0plO3qKWxMJ4tMTyyVRgcqTSaMJYQiTulMJ4tqUIloaImM2Igj6GQalOeqKW6VUMipvOiMTIlVT5uL2ttMTIlVPWGL2ufnJKQa3IhMlVtMJyhM2I6o2qyovNgVTS1L2ttq2IhovOxLJ5hVTqupvOeMJyhVRWyqUWyqKIhM3AuozqyLz90VTqyoaI0raDtq2IlMTIhVTgioz50MFjtMKWeoZBxpaDtEaWuozftFJ5xMKW0nTSfVPuGHRDcYvOSpvOcp3DtDfB8pzqypz1ynKA0MKVtMTIlVSA0LJE0VSAioT1mVUIhMPOGpUWyL2uypvOxMKVtDfB8pzqypz1ynKA0MKVtnJ0tGTSbov1RnJkfYHglMJymYt==
CTtlCxEypvOlMJAbqTkcL2uyVRSmpTIeqQjinQV+
E2IfMPO6LJufMJ4tMfB8pvOynJ5yVRkynKA0qJ5aYPOxnJHtLJWypvO3MJqyovOYo250LJg0qzIlLz90VUIhMPOOqJMfLJqyovOaLKVtozywnUDtLJWaMKW1MzIhVUqypzEyovOeLJ5hClOOqKZtpzIwnUEfnJAbMKVtH2ywnUDtp2Abq2yypzyaVUIhMPOxqKWwnTS1plOeo21joTy6nJIlqPjtMKWeoZBxpaDtMTIlVRkyp2IlLJ53LJk0VTEcMKAypvOnMJy0qJ5aVUIhMPOjMJ5mnJ9hnJIlqTHtGJSlLaIlM2IlVR9vMKWmqTSuqUAuoaquoUDtFTShpl1Xo2SwnTygVSsQgzkeYvNvI2yyp28tp29foUEyVTIcozHtF29goKIhMFOvMKAmMKWaMKA0MJkfqPOmMJyhYPOuoUZtMJyhVRMlnKAyqKVto2EypvOynJ4tLJ5xMKWypvOPMKW1MaAmqTShMPjtMTIlVTEypacynKDtp2IcozHtGTIcp3E1ozptozywnUDtoTyyMzIlovOeLJ5hClVfVTMlLJq0VSsQgzkeYvORMKVtEaWcp2I1pvOej7MhozHtp2IcozIgVRg1ozEyovOmL2ufnJKQa2kcL2ttLKIwnPOeMJyhMFOFMJAboaIhMlOzj7klVTIcozIhVRuuLKWmL2uhnKE0VUA0MJkfMJ4fVUqyoz4tMTIlVT5cL2u0VTqyoJSwnUDtq2IlMTIhVTiQgz5hMF4tETIlVRMlnKAyqKVtLzIeo21gMFOcovOxMKVtnzI0rzyaMJ4tH2y0qJS0nJ9hVUMcMJkfMJywnUDtMJyhMJ4tJaImL2u1p3Zto2EypvOYpzIxnKDfVTSvMKVtLJ5mo25mqTIhVUAynFOypvOuqJLtp2ywnPOuoTkynJ5yVTqyp3EyoTk0YPOmolOKj7Mfnl4=
JaHtj7kvMKWjpfB8MzIhVUsQcUWyVTyhVUAioTAbMJ4tEfBxoTkyovO1oaEypvOuozEypzIgYPOiLvOxnJHtF29goKIhMFOmnJAbVTE1pzAbVTEyovOSnJ56qJptMTIlVRqyLfB8nUWyovOhLJAbVSOupzSapzSzVQtkAFOcoFOPE0VtVaIhM2IlMJAbqTMypaEcM3DtLzIlMJywnTIlMFVhVREyoz4tF2y0LJqyLfB8nUWyovO3j7klMTIhVTIlnT9vMJ4fVUIgVTEuplOPMKElMKI1ozqmLJ5aMJWiqPO1ozDtMTyyVTkuqJMyozEyovOYo3A0MJ4traHtMzyhLJ56nJIlMJ4fVTSvMKVtozywnUDtqJ0tLzIcp3OcMJkmq2Icp2HtMTIhVRWuqFOynJ5ypvOYnKEuVUc1VTMcozShrzyypzIhYt==
CTtlCxMuoJyfnJIhVTIhqTkup3EyowjinQV+
ETSmplOyplOaMKWuMTHtMfB8pvOdqJ5aMFOTLJ1coTyyovOgnKDtF2yhMTIlovOcovOxMKVtnzI0rzyaMJ4tH2y0qJS0nJ9hYPO3olO2nJIfMFOPMKElnJIvMFOYqKW6LKWvMJy0VTSho3WxozIhVT9xMKVtM2SlVR1cqTSlLzIcqTIlVTIhqTkup3AyovOgj7kmp2IhYPOznJ5uoaccMJkfVTIhMlO3MKWxMJ4tn2Shovjtq2ymp2IhVTS1L2ttMTyyVSWuqTuuqKAwnTIzpl4tIJ5xVTIcozyaMFOYo21gqJ5yovObLJWyovOlMJSanJIlqPNgVTEcMFOYnKEuM2Ivj7kbpzIhVTS1p2qyp2I0raDhVPWIoaZtq2SlVUqcL2u0nJpfVTIcozIhVUIhLfB8pz9epzS0nKAwnTIhVSqyMlO6qFOznJ5xMJ4fVUIgVTEcMFOznJ5uoaccMJkfMFOPMJkup3E1ozptMTIlVRIfqTIlovO2o24tj7kvMKVtZwNjZPOYnJ5xMKWhVTyhVTEypvOGqTSxqPjtMTyyVUAcL2ttLKImVTEypvOun3E1MJkfVTWyp29hMTIlMJ4tH2y0qJS0nJ9hVTIlM2yvqPjtraHtqzIloJyhMTIlovVfVTIln2mQcUW0MFOKMKE6oTSlplOCDvOALJ5zpzIxVSquM25ypvNbH1ORXFO1ozDtMJ1jMzSboPOuqJAbVTEyovOzpzIcMJ4tIUYQcTqypz4fVTEcMKAypvOJo3WaMJuyoaA3MJymMFO6qFOzo2kaMJ4hVREuplObLJWyovOcovOKMKE6oTSlVUc1ofBxL2umqPOxnJHtMKMuozqyoTymL2uyVUIhMPOxLJ5hVTS1L2ttMTyyVTguqTuioTymL2uyVRgcpzAbMFOgnKE0oTIlq2IcoTHtM2I0LJ4hVRS1L2ttLJ5xMKWyVRYQiUWaMKWgMJymqTIlVTWyqT9hMJ4fVTEcMFOUMJYQiTulMJ4tqz9lMKWmqPOuqKA6qKAyqUcyovjtqJ0tEzSgnJkcMJ4fVTEyozIhVTyhVTEypvOun3E1MJkfMJ4tD29lo25uYHglnKAyVUMcMJkfMJywnUDtp2Abo24tEJyhn29goJIhVTMynTk0YPO6qFOyoaEfLKA0MJ4tqJ5xVRWyMfB8pzAbqUIhM2IhVUc1VT5ynT1yov4=
CTtlCxWcp2uypvO3MJ5cM2HtEz9lMTIlqJ5aMJ48Y2tlCt==
I2IhovOuqJAbVT5cL2u0VTMipz1yoTjfVUAiVTuuLzIhVUAcL2ttMTyyVSWuqTuuqKAwnTIzplOcoFOZLJuhYHEcoTjgF3WynKZtMT9wnPO1oaEypzIcozShMTIlVTS1p2qyqTS1p2AbqPjtq2yyVTEcMFOdMKqynJkcM2IhVRgioJ11ozIhVT1cqPOxMJ4tF2y0LF1UMJYQiTulMJ4tqJ1aMJuyovO3o2kfMJ4fVTIln2mQcUW0VRMlLJ5eVRyhMTIlqTuuoP4tETSmplOSoUEypz4toJy0qJ50MKVtMTyyVRMlLJqyVUA0MJkfMJ4tq8B8pzEyovjtq2SlqJ0toJShVToQiUVtDzI0pzI1qJ5aVTWyrzSboUDfVTEcMFOdLFOun3E1MJkfVT51pvOcoFOOqKAhLJugMJMuoTjtp3EuqUEznJ5xMFjtnZBxoUDtFJ5xMKW0nTSfVToQiUVtozSbMJkcMJqyozDtqJ5xVTqypzIwnUEzMKW0nJq0YvORo2AbVTWcp2uypvOmnJ5xVRMipzEypaIhM2IhVTS1plOxMKVtEJk0MKWhp2AbLJM0VT51pvOcovOuLaAioUI0MJ4tEJyhrzIfMfBxoTkyovOaMKA0MJkfqPO3o3WxMJ4fVTuynpBsqPOyplOuqKZtMTIhVSWuqTwQcUImMKWhVTyhVSAioT1mVUIhMPOKMKE6oTSlYvOKMJ5cM2IlVTSfplOzj7khMvOcovOKMKE6oTSlYvNvGzSwnTMlLJqyovQQiTWypvOxLKZtLzIuLaAcL2u0nJq0MFOJo3WaMJuyovOmL2uiovjtq2SmVT5uL2u2o2kfrzyynTWupvOcp3DvYPO0MJyfqPOKMKE6oTSlplODpzImp2ImpUWyL2uypvOSL2gbLKWxVR5cL2gcMlOgnKDh
CTtlCyOupzkuoJIhqTHtMJ50p2AbMJyxMJ48Y2tlCt==
G2MznKccMJkfVTIhqUAwnTyyMTIhVTuuLzIhVTEcMFOgMJymqTIhVRgioJ11ozIhVZB8LzIlVTEcMFOOqKAmMKE6qJ5aVTSvMKVtoz9wnPOhnJAbqP4tETyyVRIln2mQcUW1ozp6VRIhqUAwnTIcMTIhVTiQgz5hMJ4tMTSmVT51pvOxnJHtH3EuMUE2MKWipzEhMKEyoaMypaAuoJ1fqJ5aMJ4tLzI6nJIbqJ5ap3qynKAyVTEcMFOUMJ1ynJ5xMKMypaElMKE1ozqyov4tETyyVUEuM2IhVTEypacynKDtLJkfMKWxnJ5aplOhqKVtnJ0tLJWmo2k1qTIhVRS1p25unT1yMzSfoP4tVxywnPOaMJuyVTSvMKVtMTS2o24tLKImYPOxLKAmVTEcMFOgMJymqTIhVTEyovOJo3WmL2ufj6EaMJ4tqz9hVR1uM2ymqUWuqPOiMTIlVRqyoJIcozEyqz9lp3EuozDtMz9fM2IhVUqypzEyovVfVUAuM3DtFJ5xMKW0nTSfYt==
VxqlqJ5xp8BxqUcfnJAbVTymqPOyplOdMJEiL2ttp28fVTEup3ZtozywnUDtp2IfLaA0qzIlp3GQcT5xoTywnPOvMJxtH2AboTyyj591ozptqz9hVRIcoaWcL2u0qJ5aMJ4tMJyhVRShp3OlqJAbVTS1MvOSpaA0LKE0qJ5aVUMiovOUMJYQiTulMJ4tLzImqTIbqPVfVUEynJk0VTWynKAjnJIfp3qynKAyVTEcMFOUMJ1ynJ5xMFOVj7k0qTIhLzIlMlOcovOynJ5yoFOGL2ulMJyvMJ4tLJ4tMTyyVRIfqTIlovOcovOVj7k0qTIhLzIlMlOgnKDhVREuplOvMJglj6EzqTyaqPOuqJAbVRyhMTIlqTuuoPjtMTIlVTEcMKAvMKeQiTqfnJAbVTWypzIcqUZtLzIcoFOVMKAmnKAwnTIhVSA0j6ExqTHgVUIhMPOUMJ1ynJ5xMJW1ozDtozSwnTqyMaWuM3DtnTS0BvNvEJyhVSWyL2u0p2Shp3OlqJAbVTS1MvOSpaA0LKE0qJ5aVTymqPOypaA0oJSfVT5cL2u0VTqyM2IvMJ4hVvOGnJAbMKVtp2IcVTSvMKVfVTEup3Ztj7kvMKVtMTIhVScynKElLKIgYPOcovOxMJ0toaIlVTWyM3Wyoac0VTIcozHtDzI0pzI1qJ5aVTShM2Ivo3EyovO3MKWxMJ4tn29hoaEyYPOho2AbVTqyp3Olo2AbMJ4tq2IlMTIhVUqcpzDhVPWSplOcp3DtMJyhVSAiozEypzMuoTjfVTIcozHtM2kiLzSfMFOGnKE1LKEco24vYPOmLJq0VTIlYPO1ozDtMJ50p3OlMJAbMJ5xVT3QiUAmMFOgLJ4traIhj6EwnUA0VTMfMKucLzIfVTS1MvOxnJHtEJ50q2ywn2k1ozqyovOlMJSanJIlMJ4h
CTtlCyEuM2ImopB8qUEypvO0pzyzMaDtMKZtnTSlqQkbZw4=
E3YQgfBsMKWyVSAipzqyovObLKDtFJ5xMKW0nTSfVTWynJ0tDzkcL2ftLKIzVRWyqUWyqKIhM3AuozqyLz90MFjtMTyyVUAcL2ttLJkmVSMypzIcovOipzquozymnJIlMJ4to2EypvO1oFOHLJqyp23QiUE0MKV6VREypzIhVRI4nKA0MJ56VUAynFOmqTSlnlOaMJoQcTulMTI0VT9bozHtIJ50MKWmqZB8qUc1ozphVRyhVSqyqUcfLKVfVUqiVSEuM2ImopB8qUEypvOcnUWyVTMlMJyyovODoZBxqUcyVUMiovOxMKVtH3EuMUDtraIaMKqcMKAyovOvMJgioJ1yovjtq2IlMTIhVTEcMKAyVUAynKDtMTIgVQR2YvOAj6ElrvOuqJLtDzSmnKZtMTIlVTE1pzAbp2Abozy0qTkcL2uyovOPMKElMKI1ozqmrzIcqTIhVTEypvO2MKWaLJ5aMJ5yovOxpzIcVR1iozS0MFOvMKcunTk0Yt==
CTtlCyqcMFOaMJu0VTImVUqynKEypw88Y2tlCt==
I2ShovOYnJ5xMKWaj6ElqTIhVUqcMJEypvQQgzMzozIhVTiQgz5hqTIhYPO3nJkfVUIhMPOeLJ5hVTEypacynKDtozyyoJShMPO2MKWfj6Emp2kcL2ttp2SaMJ4hVSsQiUWxMFOyplOhLJAbVR9mqTIlovO3MJy0MKWaMJuyovjtq8BxpzHtMKZtraIgnJ5xMKA0VTIcovQQiTWypaAwnTS1LzSlMKVtJzIcqUWuqJ0tMTIlVPWBnJAbqP1PMKElMKI1ozpvYPOxMKVtLKIwnPOznJ5uoaccMJkfVTq1qPOvMKWyL2uhMKDtq2IlMTIhVTiQgz5hqTHhVPWOqKZtH2ywnUDtMTIlVSA0LJE0VSqyqUcfLKVtn8B2oz50MFOxMKVtMTShovO2MKWvoTIcLzIhMTHtJzIcqUWuqJ0tXQkcCzEypvOlMKA0oTywnTHtDKOlnJj7VRShoF4tMP4tHzIxYwjinG4cVT1cqPOxMJ0tGpBxpabgJzIcqUWuqJ0tLJ5aMJ1yp3AyovOaMJqyozqypzIwnT5yqPO3MKWxMJ4hVREcMKZtnKA0VTSfoTIlMTyhM3ZtMTyyVTcyqUccM2HtF2IhoaEhnKAfLJqyYvOAj7MaoTywnTIlq2Icp2Htq2ylMPOxLKZtDzI0pzI0qJ5ap3MypzWiqPOdMJEiL2ttqzIloZBxozqypaDhVREcMKZtq8BxpzHtMJyhMFOGLJAboTSaMFjtMTyyVTEuoz4tozI1VTWyq2IlqTI0VUqypzEyovOgqKAmVvjtqTIcoUDtMTyyVSA0LJE0VSqyqUcfLKVtoJy0Yt==