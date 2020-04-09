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Donnerstag, 09.04.2020 - 11:00
5 min

Wann machen die Kitas im Lahn-Dill-Kreis wieder auf?

Die Kitas im Lahn-Dill-Kreis sind geschlossen, es gibt nur eine Notbetreuung. Wie und wann wird wieder betreut, und wer zahlt, wenn keine Betreuung stattfindet? Wir haben nachgefragt.

Christian Keller: Redakteur Wetzlar
Von Christian Keller
Redakteur Wetzlar
An der Kita Lummerland in Hüttenberg-Hochelheim haben Kinder und Eltern den Erziehern Bilder mit Grüßen an den Zaun gehängt.. Foto: Silke Völbel

An der Kita Lummerland in Hüttenberg-Hochelheim haben Kinder und Eltern den Erziehern Bilder mit Grüßen an den Zaun gehängt.. Foto: Silke Völbel

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Fotos
An der Kita Lummerland in Hüttenberg-Hochelheim haben Kinder und Eltern den Erziehern Bilder mit Grüßen an den Zaun gehängt.. Foto: Silke Völbel

An der Kita Lummerland in Hüttenberg-Hochelheim haben Kinder und Eltern den Erziehern Bilder mit Grüßen an den Zaun gehängt.. Foto: Silke Völbel

An der Kita Baumgarten in Rechtenbach, wo derzeit eine Notbetreuung stattfindet, haben Erzieherinnen einen Gruß an die Kinder aufgehängt. Foto: Stefanie Gold

An der Kita Baumgarten in Rechtenbach, wo derzeit eine Notbetreuung stattfindet, haben Erzieherinnen einen Gruß an die Kinder aufgehängt. Foto: Stefanie Gold

Kinder aufgepasst: Der Osterhase hat sich im Garten der Evangelischen Kita Neue Wohnstadt versteckt. Vom Zaun aus kann er gesucht werden. Foto: Alena Gotthardt

Kinder aufgepasst: Der Osterhase hat sich im Garten der Evangelischen Kita Neue Wohnstadt versteckt. Vom Zaun aus kann er gesucht werden. Foto: Alena Gotthardt

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KOMMUNEN SETZEN KITAGEBÜHREN AUS

Wetzlar hat am 30. März mitgeteilt, die Kitagebühren für den April auszusetzen. Auch den freien Trägern, wie den beiden großen christlichen Kirchen, hatte die Stadt dieses Vorgehen empfohlen.

Mittlerweile sind im südlichen Lahn-Dill-Kreis unter anderem Aßlar, Bischoffen, Braunfels, Leun, Hüttenberg, Lahnau, Schöffengrund, Solms und auch Langgöns sowie Biebertal (Landkreis Gießen) gefolgt und haben die Gebühren für den April ausgesetzt.

Für alle Kommunen gilt: Entschieden wird die Aussetzung oder der Erlass der Gebühren von den Stadt- und Gemeindeparlamenten

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