Was halten Hüttenberger vom geplanten Neubau des Hallenbads?

Daran, dass jeder wahlberechtigte Hüttenberger am Sonntag am Bürgerentscheid teilnehmen kann, hat Gemeindewahlleiter Markus Stein mit seinen Kollegen in den vergangenen Wochen gearbeitet. Dass ausgerechnet jetzt die Corona-Infektionszahlen so in die Höhe schnellen, haben die Vorbereitungen nicht gerade erleichtert. "Wir haben aber alles Mögliche getan, damit jeder Bürger am Sonntag ohne Angst seine Stimme abgeben kann", sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung.

Die Wahlvorstände wurden nicht nur für die Wahl an sich geschult, sondern explizit auch in Sachen Hygiene, Abstands- und Lüftungsregeln geschult, erklärt Stein. In den Wahllokalen werden entsprechend Laufwege und Wartepositionen gekennzeichnet, Plexiglasscheiben sollen den Wahlvorstand und Wähler schützen, die Wahlkabinen werden regelmäßig desinfiziert und vieles mehr.

In den Wahllokalen selbst, aber auch schon in Wartebereichen wie einem Vorraum oder möglichen Warteschlangen vor den Wahllokalen, muss eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. Diese sollten Wähler bestenfalls selbst mitbringen. Wer seine Maske für die Stimmabgabe dennoch vergessen sollte, kann am Wahllokal eine Maske erhalten.

Das Hessische Innenministerium hat der Gemeinde Hüttenberg für das Bürgerbegehren Masken und Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt.

Eine Besonderheit bei dieser Wahl: Die Wahllokale schließen zwar um 18 Uhr, sollten zu diesem Zeitpunkt aber noch Wähler für die Stimmabgabe in einer Warteschlange stehen, dürfen diese ihre Stimme auch noch nach 18 Uhr abgeben

Briefwahlunterlagen können noch bis Freitag, 30. Oktober, bis 13 Uhr im Rathaus abgeholt werden oder Wahlberechtigte können bis dahin direkt im Rathaus ihre Stimme abgebenWer sich die Briefwahlunterlagen schon abgeholt oder sich hat nach Hause schicken lassen, kann diese am Sonntag, 1. November, dann bis spätestens 18 Uhr in den Briefkasten des Rathauses einwerfen. "Um 18 Uhr wird der Briefkasten geleert", erklärt Stein. Ab Mittwoch kann Briefwahl nicht mehr über den Postweg versendet werden, da nicht sichergestellt ist, dass die Unterlagen pünktlich ihr Ziel erreichen.

Nachdem die Wahllokale geschlossen haben, werden diese kurz danach wieder zur Auszählung der Stimmen für die Öffentlichkeit geöffnet

Die Ergebnisse der einzelnen Wahlbezirke werden ab 18 Uhr im Saal des Bürgerhauses Rechtenbach (Im Saales) per Beamer für die Öffentlichkeit auf Leinwand übertragen. Die Zahl der nach den Hygieneregeln gestellten Sitzplätze ist limitiert. Besucher müssen sich in eine entsprechende Liste mit ihren Kontaktdaten eintragen. Auch im Bürgerhaus muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Das vorläufige Endergebnis des Bürgerentscheids erfahren Sie am Sonntagabend auf www.mittelhessen.de und auch auf der Webseite der Gemeinde Hüttenberg.