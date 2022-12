Wasserrohrbruch in Hüttenberg hält Gemeinde weiter auf Trab

Am Freitag, 2. Dezember, ist der Verkehr in Hüttenberg wegen des Wasserrohrbruchs umgeleitet worden. (© Timo König)

Hüttenberg-Weidenhausen - Noch einmal zum Einsatz kommen muss eine Baufirma, nachdem der Wasserrohrbruch in der Rheinfelser Straße in Hüttenberg-Weidenhausen am Freitag, 2. Dezember, nur notdürftig geflickt werden konnte. Das teilte die Gemeinde Hüttenberg mit.

Demnach konnte der Schaden nicht vollständig behoben werden, sondern wurde nur notdürftig beseitigt, damit der Verkehr wieder durch die Ortsmitte fließen konnte.

Der erneute Einsatz der Baufirma wird sich nach offiziellen Angaben über einen halben Tag erstrecken. Das Ordnungsamt der Gemeinde Hüttenberg berate sich zurzeit mit Hessen Mobil und dem Verkehrsbetrieb VLDW, wann und wie die dafür notwendige Umleitung und Sperrung am besten organisiert werden könne.

Erschwert werde der Umstand durch die Tatsache, dass sich auf der möglichen Umleitungsstrecke in der Straße „Am Weidenborn“ ein weiterer Rohrbruch ereignet habe. Auch dieser sei nur notdürftig geflickt worden. Nach Angaben der Gemeinde Hüttenberg werde die Baustelle in diesem Bereich sogar länger eingerichtet werden müssen als in der Ortsmitte. Grund dafür ist, dass der dortige Schaden noch größer und aufwendiger zu beheben sei..