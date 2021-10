Wegen Corona fast ohne Übung: Hüttenberger Wehren müssen 67 Mal raus

EHRUNGEN UND BEFÖRDERUNGEN

Staatliche Ehrung des Landes Hessen: Goldene Brandschutzehrenzeichen am Bande für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst: Dieter Althaus, Wolfgang Reitz



Landesfeuerwehrverband Hessen (LFV): Kinderfeuerwehrmedaille des LFV-Hessen in Bronze: Benjamin Spahn, Aline Viehmann



Kinderfeuerwehrmedaille des LFV-Hessen in Silber: Anja Spahn, Timo Viehmann, Margit Geist, Andreas Schweitzer, Stefan Schuster



Nassauischer Feuerwehrverband: Ehrenmedaille in Silber für mindestens 20-jährige aktive Dienstzeit: Daniel Kummer, Patrick Rücker, Dominik Schmidt, Frederik Noll, Jo Steffen Herrmann, Sebastian Franz



Ehrenmedaille in Gold für mindestens 30-jährige aktive Dienstzeit: Julia Franz, Oliver Schmidt, Arvid Waigel, Karsten Watz



Feuerwehrmannanwärter: Johanna Metz, Luc Maximilian Volk, Leo Senft, Jan Rücker, Benedikt Reif, Joscha Kropp, Aline Schindel



Feuerwehrmann: Bastian Marcel Ernst



Oberfeuerwehrmann: Jörn Sichmann, David Werner



Hauptfeuerwehrmann: Timo Schmidt, Dominik Weber, Jan Rohleder



Oberlöschmeister: Dominik Schmidt, Sascha Christoph Bühler



Brandmeister: Nico Mehlmann