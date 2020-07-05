Sonntag,
05.07.2020 - 17:40
2 min
Wer für das Hüttenbergr Hallenbad ist, muss "Nein" ankreuzen
Zwar sind die ersten Weichen im Trägerverein Hallenbad Hüttenberg jetzt gestellt, vieles, wenn nicht alles, hängt aber vom Bürgerbegehren im November ab.
Von Christian Keller
Redakteur Wetzlar
CTV+FZB8qUEyozWypzphCP9vCvOnq2SlVTuuLzIhVTSgVSAuoKA0LJptZGV2VUMiovOlqJ5xVQRlZQNtGJy0M2kcMJEypz4tMTImVSElj6EaMKW2MKWynJ5mVRuuoTkyozWuMPOVj7k0qTIhLzIlMlOxnJHtMKWmqTIhVSqynJAbMJ4tMfB8pvOxnJHtJaIeqJ5zqPOaMKA0MJkfqPjtMTI1qTkcL2ttq3IlMTHtLJWypvOuqJAbBvOTLKA0VTSfoTImVTwQcT5aqPOxLKMiovOuLvjtq2yyVTEuplOPj7klM2IlLzIaMJulMJ4tLJ0tZF4tGz92MJ1vMKVtLKImM2IbMJ4tq2ylMP4=
ETSmplOyplOuLaAioUI0VTgynJ5yVR9jqTyiovOmMJxfVT5cL2u0VUc1oFOPj7klM2IlMJ50p2AbMJyxVUc1VTqynTIhYPOgLJAbqTHtDJ5yqUEyVRuypzEuYPOPMJymnKE6MKWcovOcoFOHpfBxM2IlqzIlMJyhYPOxMKI0oTywnP4tEKZtp2IcVUqcL2u0nJpfVUc1oFOPj7klM2IlMJ50p2AbMJyxVUc1VTqynTIhVUIhMPOhnJAbqPOgnKDtVxcuVvjtp29hMTIlovOgnKDtVx5ynJ4vVUc1VUA0nJ1gMJ4hVREyoz4tp2AboTyyj59fnJAbVTkuqKEyVTEcMFOTpzSaMFOuqJLtMTIgVSA0nJ1grzI0qTIfYPOiLvOxMKVtE3W1ozEmLKE6LzImL2ufqKAmYPOynJ4tozI1MKZtFTSfoTIhLzSxVTyhVRwQiUE0MJ5vMKWaVUc1VTWuqJIhYPO6qKYQiTAeM2Iho21gMJ4tq2IlMTIhVUAioTjhVREuplO3o2kfMJ4tMTyyVRuuoTkyozWuMP1TpzI1ozEyVT5uqZB8pzkcL2ttozywnUDfVTSfp28topB8p3AyVT1uovOgnKDtVx5ynJ4vVUA0nJ1gMJ4h
VyqcpvOaMJuyovOxLKMiovOuqKZfVTEup3ZtMTyyVRSvp3EcoJ11ozptMfB8pvO1oaZtLKImM2IbqPVfVUAuM3EyVSMypzIcoaA2o3WmnKE6MJ5xMKVtITuioJSmVRWcpzgyoaA0o2AeVUMioTkypvOnqKMypaAcL2u0YvORMKVtIUYQcTqypaMypzIcovO3MKWxMFO2o3VtMTIgVRWyM2IbpzIhVRMfrJIlVTyhVTEypvOUMJ1ynJ5xMFO2MKW0MJyfMJ4tqJ5xVToQiUVtp2IcozHtH2SwnTHtq2IlLzIhYvOSpvO2MKW3MJulqTHtp2ywnPOuqJAbVTqyM2IhVTEcMFOUMKYQiTAbqTHfVTEypvOHpfBxM2IlqzIlMJyhVUElLJqyVTEcMFOJMKWuoaE3o3W0qJ5aVTEuMfB8pvjtMTSmplNtMKZtj7kvMKWbLKIjqPOynJ5yovOPj7klM2IlMJ50p2AbMJyxVTqcLaDfVTEypvOxnJHtE2IgMJyhMTHtqz9lLKImp2ywnUEfnJAbVQRjVQNjZPOSqKWiVTgip3EyovO3nKWxYvORLKZtDzIaMJulMJ4tM2IbMFOuqJLtMTyyVRyhnKEcLKEipzIhVUc1pfB8L2fh
ETyyVRMlLJqyVTS1plOxMJ0tHTkyoaIgYvOiLvOgLJ4tnJ4tDJ5vMKElLJAbqPOxMKVtozI1MJ4tEJ50q2ywn2k1ozqyovjtM2IgMJyhqPO3LKVtMTyyVTIhMTsQiTk0nJqyVSAwnTkcMpBsqJ5aVTEyplOPLJEypljtozywnUDtoz9wnT1uoPOgnKDtMTIhVRyhnKEcLKEipzIhVUAjpzIwnTIhVUAioTkyYPOiLvOxnJImMFOxLKZtDzIaMJulMJ4traIlj7kwn25ynT1yovjtoKImp3EyVSquoUEypvOYpzSwnljtE2ImL2wQcTM0p2oQiTulMKVtMTImVSElj6EaMKW2MKWynJ5mYPO2MKWhMJyhMJ4hVRkuqKDtp2IcozIgVRgyoz50ozymp3EuozDtn8B2oz5yVTEuplOiMzMcrzyyoTjtLzIuoaElLJq0MFO1ozDtLzImL2ufo3AmMJ5yVRWyM2IbpzIhVT5cL2u0VUc1pfB8L2gaMKciM2IhVUqypzEyov4tEJyhVSMypzIcoaAgnKEaoTyyMPOuqKZtMTIgVTWyozSwnTWupaEyovORo3WhnT9frzuuqKAyovNbE2IgMJyhMTHtGTShM2sQgz5mXFjtq29foUEyVUqcp3Ayovjtq2SlqJ0tMTIhovOhnJAbqPOuqJAbVSMypzIcoaAgnKEaoTyyMTIlVTS1plOxMJ4tGzSwnTWupzqyoJIcozEyovOgnKEuLaA0nJ1gMJ4tn8B2oz50MJ4hVPWRLKZtq8BxpzHtMT9wnPO3nJAbqTyaVvjtp2SaqTHtp2yyYvOHnT9gLKZtDzyln2Ihp3EiL2ftMKWeoZBxpaEyYPOxLKAmVTEuplO2MKWgqKEfnJAbVUAwnUqcMKWcMlO3MKWxMFjtp2AboTyyj59fnJAbVUAynFOyplOxLKZtDfB8pzqypzWyM2IbpzIhVTEypvOUMJ1ynJ5xMFOVj7k0qTIhLzIlMl4tVyAcMFOej7MhozIhVTSvMKVtM2IlozHtnJulMJ4tDfB8pzqypz1ynKA0MKVtMaWuM2IhYPOiLvOmnJAbVRkuozqaj7MhplOhnJAbqPOgnKDtAGNtZQNjVRI1pz8tnJ0tFzSbpvOvMKEynJkcM2IhVT3QgzAbqTHvYPOmLJq0MFOPnKWeMJ5mqT9wnl4=
EJyhMJ4tLKImMUYQiTAeoTywnTIhVREuozffVToQiUVtp2yyLzIhVRcunUWyVTuypaMipaWuM2IhMTHtDKWvMJy0VTEyplOHpfBxM2IlqzIlMJyhplQQiTWypzWlLJAbqTHtMTIlVRIlp3EyVRWynJqyo3WxozI0MFOFqJEcVSqyLzIlVPuQESHcVTygVR5uoJIhVTEypvOUMJ1ynJ5xMF4tVx9bozHtIzIlMJyhVUsQiUWxMFOyplOmnJAbMKVtp2Abo24toTShM2Htn2IcovOGL2u3nJ1gLzSxVT1ynUVtM2IvMJ4vYPOmLJq0MFOypvO1ozDtLKOjMJkfnJIlqTHtLJ4tMTyyVR1cqTqfnJIxMKV6VPWPoTIcLzIhVSAcMFOcoFOHpfBxM2IlqzIlMJyhVvjtMTSgnKDtj7kvMKWbLKIjqPOynJ5yVRAbLJ5wMFOvMKA0MJuyYPOuqJAbVTIcovOhMKIyplOGL2u3nJ1gLzSxVUc1VTWyqUWynJWyov4=