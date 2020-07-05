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Sonntag, 05.07.2020 - 17:40
2 min

Wer für das Hüttenbergr Hallenbad ist, muss "Nein" ankreuzen

Zwar sind die ersten Weichen im Trägerverein Hallenbad Hüttenberg jetzt gestellt, vieles, wenn nicht alles, hängt aber vom Bürgerbegehren im November ab.

Christian Keller: Redakteur Wetzlar
Von Christian Keller
Redakteur Wetzlar
Etwas kompliziert, aber wer dafür ist, muss mit "Nein" stimmen. Zumindest für den Fall, dass man ein neues Hallenbad in Hüttenberg will. Foto: Christian Keller

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Hüttenberg Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Hüttenberg
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