Wieder geht es um das Hallenbad

HÜTTENBERG - Hüttenberg. Am Montag wird der Neubau eines Hallenbades für Hüttenberg erneut Thema in der Sitzung der Gemeindevertreter sein. Im vergangenen Jahr hatten sie mehrheitlich beschlossen, dass das Bad gebaut werden soll. In der Folge beschäftigte sich ein Lenkungsausschuss auf Basis der Beschlussvorlage mit der Umsetzung des Neubaus. Der Ausschuss ist Teil einer Arbeitsgruppe, die sich seit über einem Jahr mit Möglichkeiten der Realisierung des Projekts befasst.

In der Sitzung am Montag wird der Lenkungsausschuss die Gemeindevertreter über den aktuellen Stand des geplanten Neubaus informieren. Im Anschluss müssen die Kommunalpolitiker sich dann auf das weitere Vorgehen bei der Umsetzung einigen.

Das Hallenbad ist nicht das einzige Thema auf der Tagesordnung. Beraten wird am Montag auch über die Sozialarbeit an Schulen und ob der Anteil, den die Gemeinde zur Finanzierung beisteuert, erhöht werden soll. Der Ausschuss für Jugend, Soziales und Umwelt hatte vor den Sommerferien beschlossen, den Gemeindevertretern eine Erhöhung um 3500 Euro zu empfehlen. Zur Diskussion steht auch die Bauleitplanung für den Ortsteil Weidenhausen, konkret geht es um das Gewerbegebiet "An dem großen Pfuhl".

Mehr Abstellplätze

für Fahrräder schaffen

Eine Starkregenanalyse für die Gemeinde ist ein weiteres Thema, ebenso wie das Schaffen von Fahrradstellplätzen vor gemeindeeigenen Liegenschaften - ein Antrag der FÖBH. Einen Antrag zur Verlängerung der Buslinie 1 nach Rechtenbach haben CDU, Grüne und SPD gestellt.

Die Gemeindevertreter tagen am Montag, 12. September, ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus in Rechtenbach (Im Saales 2). Die Sitzung ist öffentlich.