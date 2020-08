Wilde Rebhühner im Hüttenberger Garten

Die Rebhühner in Steffen Lichs Garten, der ihnen eine Wasserschüssel hingestellt hat. Foto: Steffen Lich

HÜTTENBERG-HÖRNSHEIM - HÜTTENBERG-HÖRNSHEIM. Als Steffen Lich vor zwei Monaten in seiner Werkstatt im Hörnsheimer Gewerbegebiet "Obere Surbach" schraubte, entdeckte er Ungewöhnliches vor seinem Fenster. "Hinter meiner Werkstatt und meinem Haus ist eine große Blühfläche, die ich etwas gemäht habe, um den Zaun besser aufstellen zu können", beginnt der 40-jährige Kfz-Meister. Durch das Mähen ist ein brachliegender Streifen - eine sogenannte Schwarzbrache - vor der Blühfläche entstanden: Der ideale Lebensraum für die vom Aussterben bedrohten Rebhühner, die er vor zwei Monaten durch sein Werkstattfenster Insekten jagen sah.

Doch wie kommt es, dass sich die bedrohte Tierart anscheinend in Hüttenberg ausbreitet? "Ein Projekt des Kreises Gießen und des Lahn-Dill-Kreises sind daran bestimmt nicht ganz unschuldig", vermutet Lich. Beim "Feld-Flur-Projekt Gießen Süd" würden Landwirte Blühflächen sähen und dazwischen Schwarzbrachen anlegen, heißt es dazu vom Lahn-Dill-Kreis. Auch Landwirte aus Hüttenberg würden sich an dem Projekt beteiligen. "Man sollte den Landwirten für diese sichtbaren Erfolge danken", findet Lich.

Als er herausfand, dass es sich bei den rumtollenden Vögeln um die gefährdeten Rebhühner handelt, habe er beschlossen, etwas gegen deren Gefährdung zu unternehmen. "Ich habe eine Strebe meines Gartenzauns hochgebogen, sodass die Rebhühner in meinen Garten können", erklärt Lich. Dort würden die Vögel Grashalmspitzen essen, den Tau auf ihnen trinken und sich in den Schatten legen, führt er fort. Mittlerweile hätten die Rebhühner bereits eine kleine Kuhle in seinen Rasen gebuddelt. "Aber sie helfen auch bei der Gartenarbeit, indem sie Unkraut aus der Erde rupfen", scherzt Lich. Zudem lege dieser auch Futter sowie eine Wasserschüssel für die Vögel aus. "Die Tiere sollen aber nicht ihre Angst vor mir verlieren", sagt der 40-Jährige. Schließlich sei es wichtig, dass sie ihren natürlichen Schutzreflex behalten, betont er. "Deshalb habe ich auch die Regel aufgestellt, dass derjenige im Garten bleiben darf, der zuerst da ist", erzählt der Kfz-Meister. Wenn er die Vögel im Garten sieht, lasse er sie dementsprechend in Ruhe.

Im Hüttenberger Gewerbegebiet sei er nicht der einzige, der sich um die schätzungsweise 30 Vögel sorgt: "Die anderen hier ansässigen Firmen haben mittlerweile auch Löcher in ihrem Zaun, sodass die Rebhühner auch auf ihre Grundstücke können", sagt Lich. Zudem versuche er, die "Obere Surbach" weiter für dieses Thema zu sensibilisieren, indem er Hinweisschilder aufhängt.

Zum Engagement des Hüttenbergers sagt der in Wetzlar ansässige Naturschutzbund (Nabu) Hessen: "Wir raten dringen von der Fütterung von Rebhühnern ab, da es sich bei ihnen um eine besonders geschützte, aber auch jagdbare Art handelt." Demnach könne es zu Problemen mit dem zuständigen Jagdpächter kommen, erläutert Berthold Langenhorst, Fachbereichsleiter Umweltkommunikation des Nabu Hessen. "Wenn der Eigentümer es zulässt, ist das Mähen der Schwarzbrache aber in Ordnung. Dennoch wäre es am besten, wenn man die Tiere in Ruhe lässt", zieht er ein Fazit.

REBHÜHNER "Die einst in Deutschland sehr häufige Art hat es in wenigen Jahrzehnten nach weit oben auf die Rote Liste der gefährdeten Vogelarten gebracht", erklärt der Nabu Deutschland die Situation des Rebhuhns. Diese sei vor allem durch die Intensivierung der Landwirtschaft und der damit erhöhten Nutzung von Pestiziden zustande gekommen, führt der Nabu fort. Die Naturschutz-Organisation schätzt, dass in ganz Deutschland nur noch etwa 50 000 Brutpaare leben würden.

Max Mohr vom "Rebhuhnhegering Wetterau-Gießen" sieht das anders: "Ich rate ihm, die Rebhühner zu füttern, da es draußen kaum etwas für sie zu finden gibt." Der Hegering kooperiere unter anderem mit Jagdpächtern und organisiere in deren Revieren die Fütterung von Rebhühnern, erklärt Mohr. So sei auch das Jagdrevier, in dem sich die Rebhühner der "Oberen Surbach" aufhalten, Teil des "Rebhuhnhegerings Wetterau-Gießen". Um Lich zu unterstützen, bekomme dieser wahrscheinlich auch eine spezielle Futterstelle vom Rebhuhnhegering gestellt.