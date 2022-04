Wulkow-Stiftung hilft der Ukraine-Hilfe

Bettina Wulkow-Schwarzer (l.) und Dieter Wulkow (r.) überreichen den Spendenscheck an Renate Rudat. Foto: Imme Rieger

WETZLAR/HÜTTENBERG - Eine Spende in Höhe von 1500 Euro haben Bettina Wulkow-Schwarzer und Dieter Wulkow von der Dieter & Bettina Wulkow Stiftung aus Garbenheim an Renate Rudat vom Missionswerk "Brücke der Hoffnung" überreicht.

Das Paar hatte den symbolischen Spendenscheck zum Infoabend über die Arbeit des Hilfswerks in der Ukraine mitgebracht. Er finanziert sich ausschließlich aus Spenden. "Die Förderung von bedürftigen Kindern liegt uns sehr am Herzen", betonten die beiden Wetzlarer. Gerade vor dem Hintergrund des aktuellen Kriegsgeschehens in der Ukraine war ihnen diese Spende ganz besonders wichtig.