HÜTTENBERG-WEIDENHAUSEN - Hüttenberg-Weidenhausen (red/jeb). Der Neustart des Dorfcafés "HeckeNest" in Weidenhausen ist ein voller Erfolg gewesen. Wie Martin Breidbach sagte, seien am vergangenen Sonntag, 27. März, über 100 Gäste gekommen, um bei Kaffee und Kuchen einen gemütlichen Nachmittag zu verbringen. Breidbach, der nicht nur Ortsvorsteher, sondern auch Sprecher der Bürgergruppe "Aktives Weidenhausen" ist, sagte, die Gruppe habe sich entschieden, den Tageserlös, immerhin 700 Euro, für Ukraine-Hilfsprojekte zu spenden. Jeweils 350 Euro gehen dabei an die Wetzlarer Tafel den den Sanitätsdienst der Freien evangelischen Gemeinde Hüttenberg (FeG).

Die Bürgergruppe hatte vor einigen Jahren die Idee, im alten Feuerwehrgerätehaus des Ortes ein Café einzurichten. Im vergangenen Jahr war es eröffnet worden, musste wegen der Corona-Pandemie gleich wieder schließen. Jetzt der Neustart, an jedem letzten Sonntag im Monat ist das Café von 14 bis 18 Uhr geöffnet.