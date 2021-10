Zu schnell: Auto landet im Vorgarten

Nachdem der Wagen in einem Rechtenbacher Vorgarten landet, befreit sich der Fahrer selbst. Foto: Feuerwehr Gemeinde Hüttenberg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HÜTTENBERG-RECHTENBACH - Vermutlich im betrunkenen Zustand hat ein 50-Jähriger aus Wetzlar in der Nacht zu Sonntag in Rechtenbach einen Alleinunfall gebaut.

Nach Angaben der Polizei war der Mann zu schnell unterwegs, als er am Samstagabend gegen 23.30 Uhr, von Hochelheim kommend, in Rechtenbach nach links auf die Hochelheimer Straße abbiegen wollte. Er touchierte Verkehrsschilder und verlor dadurch die Kontrolle über seinen Wagen, der in einem Vorgarten auf der Seite zum Liegen kam. Der Fahrer wurde laut Polizei leicht verletzt und kurzzeitig zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 7200 Euro geschätzt.

Nach Angaben der Polizei besteht der Verdacht, dass der Mann betrunken am Steuer saß. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Im Einsatz waren neben Polizei und Notarzt 27 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Hüttenberg und Rechtenbach. Sie waren mit fünf Fahrzeugen vor Ort, weil zunächst ein Unfall mit eingeklemmter Person gemeldet worden war. Der Mann hatte sich aber selbst befreit.