Zwei Autos stoßen in Rheinfelser Straße frontal zusammen

WEIDENHAUSEN/VOLPERTSHAUSEN - Zwei Fahrzeuge sind am Freitagnachmittag auf der Rheinfelser Straße in Weidenhausen frontal zusammengestoßen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, sei ein 22-Jähriger mit seinem Auto aus bislang noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Der Unfall ereignete sich gegen 15.10 Uhr.

Nach ersten Informationen der Polizei untersuchten Rettungskräfte vor Ort die Unfallbeteiligten, beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Rheinfelser Straße kurzzeitig gesperrt werden. Die beiden Unfallautos, ein Mercedes und ein Hyundai, waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Polizei zufolge liegt der entstandene Schaden bei rund 30.000 Euro.