10 000 Euro für Kinder in Not

Markus Janitza übergibt Martin Vogler und Norbert Schmidt den Spendenscheck. Foto: Franziska Pötz

LAHNAU-WALDGIRMES - Mit einer Spende von 10 000 Euro unterstützt das Lahnauer Unternehmen Janitza den regionalen Verein Menschen für Kinder (MfK). Geschäftsführer und Inhaber, Markus Janitza, übergab im Foyer der Janitza electronics GmbH den symbolischen Spendenscheck an die Vorstandsmitglieder des Vereins, Martin Vogler und Norbert Schmidt.

"Wir sind sehr froh darüber, dass wir als regionaler Verein Menschen für Kinder von einem renommierten Unternehmen wie Janitza wahrgenommen werden", berichtet Martin Vogler. Alle Spendengelder gingen eins zu eins an die Kinder.

"Uns geht es als Unternehmen sehr gut und wir sind froh, wenn wir Menschen, helfen können, denen es nicht so gut geht", erläutert Markus Janitza den Hintergrund der Spende.

Die gemeinnützige Organisation Menschen für Kinder setzt sich für krebskranke und in Not geratene Kinder ein. Mit den Spendengeldern werden beispielsweise Kinderkliniken und Kinderonkologien in ganz Deutschland unterstützt - entweder bei Anschaffung von teuren medizinischen Spezialgeräten, Forschungsprojekten oder innovativen Rehabilitationsansätzen. Gezielte Behandlungen im Einzelfall werden ebenso gefördert, wie Typisierungsaktionen im Allgemeinen.

Weiterhin besucht die Organisation jedes Jahr verschiedene Kinder-Kliniken und verteilt Weihnachtsgeschenke auf den Stationen.