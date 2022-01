17 Bibliotheken im Kreis helfen beim Lesestart

Los geht es mit dem Lesespaß: Landrat Wolfgang Schuster überreicht Heike Marcus eine Tasche mit dem Lesestartset, wie es Eltern für ihre Kinder erhalten können. Foto: Lahntalschule

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LAHNAU - Landrat Wolfgang Schuster (SPD) hat erneut die Schirmherrschaft für das Projekt "Lesestart - Drei Meilensteine für das Lesen" übernommen. Symbolisch überreichte er eine "Lesestart-Set-Tasche" in der Schul- und Gemeindebibliothek Lahnau an Bibliotheksleiterin Heike Marcus. Für die Teilnahme an "Lesestart 3" haben sich 17 Bibliotheken im Lahn-Dill-Kreis angemeldet.

Ins Leben gerufen wurde das Projekt 2011 vom Bundes-Bildungsministerium und der Stiftung Lesen. Es handelt sich um ein Programm zur Sprach- und Leseförderung, das sich schon an die Jüngsten richtet. Die Initiative will Eltern zum Vorlesen und mehr Kinder zum Lesen bringen. So sollen Bildungschancen konkret und nachhaltig gestärkt werden. Dazu begleitet "Lesestart" Kinder besonders in den entscheidenden frühen Lebensjahren bis zum Eintritt in die Schule. In drei aufeinander folgenden Jahren erhalten Eltern für ihre Kinder im Alter von einem, zwei und drei Jahren Lesestart-Sets. Die ersten beiden Sets werden in teilnehmenden Kinderarztpraxen verteilt, das dritte Set erhalten Eltern in ihrer Bibliothek vor Ort.

Zu allen drei Paketen gehören ein altersgerechtes Bilderbuch, Informationen für die Eltern mit Alltagstipps zum Vorlesen und Erzählen sowie eine kleine Stofftasche.