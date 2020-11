34 Baulücken in drei Ortsteilen

Jetzt teilen:

LAHNAU-ATZBACH - Immer wieder kommt es vor, dass Bauherren in Lahnau in den alten Ortskernen Neubauten erstellen, die nicht in das Ortsbild passen. Entweder wird in einer Straße mit Giebelbauweise ein weißer Quader gebaut, oder ein riesiges Mehrfamilienhaus stört die Optik. Diesem Treiben wollen die Mitglieder des Bau- und Verkehrsausschusses ein Ende bereiten. Dazu lagen dem Gremium in seiner jüngsten Sitzung zwei Anträge vor: ein Antrag der Fraktion geo vom September 2017 und ein Antrag der SPD-Fraktion aus dem Jahr 2019.

Der Gemeindevorstand hatte das Planungsbüro Fischer (Wettenberg) mit der Bestandsaufnahme beauftragt.

Diplom-Geograf Matthias Wolf stellte im Ausschuss jetzt das Ergebnis von Begehungen und Kartierungen vor. Demnach gibt es in Atzbach, Dorlar und Waldgirmes 34 Baulücken und 78 Potenzialflächen, etwa ein großes Gartengrundstück hinter Wohnhäusern. Diesem Thema komme zunehmende Bedeutung zu, sagte Wolf, der auf Paragraf 34 des Baugesetzbuches hinwies. Dieser besagt, dass einer Nachverdichtung Vorrang zu geben ist vor dem Ausweisen neuer Baugebiete.

Bauamtsleiter Klaus Scharmann wies darauf hin, dass es auch in beplanten Gebieten noch freie Baulücken gibt. Diese zu erfassen, gehörte aber nicht zum Auftrag an das Planungsbüro.

Die Mitglieder des Ausschusses machten ihrem Unmut Luft, dass es nicht gelinge, Bausünden zu verhindern. Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel (CDU) wies darauf hin, dass die Bauvergabe beim Lahn-Dill-Kreis beheimatet ist. Der Gemeindevorstand bekomme aber alle städtebaulichen Belange vorgelegt.

Mut beim Ablehnen bestimmter Bebauungen

Der SPD-Vorsitzende Heinz Rauber sagte: "Wir brauchen den Mut in der Verwaltung, auch bestimmte Bebauungen abzulehnen. Wildwuchs darf die Gemeinde nicht zulassen". Es brauche eine Steuerung für Veränderungen in dieser Angelegenheit. Karl-Heinz Weber (SPD) erinnerte daran, dass seine Fraktion einen Antrag gestellt habe, dass der Gemeindevorstand bei jedem Bauvorhaben einen Experten hinzuzieht.

Zunächst wollen sich die Fraktion nun das umfangreiche Material des Planungsbüros anschauen und darüber diskutieren.