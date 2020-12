40 000-Euro-Spende von "Lahnau rocks for benefit"

Jetzt teilen:

LAHNAU-WALDGIRMES - 40 000 Euro hat das vierte Benefizprojekt "Lahnau rocks for benefit" eingespielt. Das gab das Vorbereitungsteam bekannt. Zwei Tage vor den Corona-Einschränkungen im März hatte das Team den Abend in der ausverkauften Lahnauhalle mit 1500 Besuchern zum vierten Mal ausgerichtet. Zu den Musikern und Akteuren gehörten der Comedian Bülent Ceylan, die Bands "EVE", Mandowar und "Mother's Milk".

Nach Angaben von Organisator Andreas Wudi war die Idee zu dem Projekt "Lahnau rocks for Benefit" in Zusammenarbeit mit Volker Zimmerschied vom Verein "Menschen für Kinder" entstanden. Das Spendenergebnis setzt sich zusammen aus 27 000 Euro, die beim Verkauf der Eintrittskarten erlöst wurde. Der Rest wurde erlöst durch den Verkauf von Speisen und Getränken. "Menschen für Kinder" wird jeweils 20 000 Euro an die Trauerbegleitung Charly und Lotte beim Hospiz Mittelhessen in Wetzlar sowie an die Bülent Ceylan für Kinder Stiftung (Mannheim) leiten, die seit 2017 Projekte in Schulen und Kliniken fördert.